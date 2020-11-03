年輕族群提前投票逾百萬 破紀錄

德州年輕選民投票率破紀錄。(Harris County Twitter)

年輕人過去普遍對政治不熱衷，但是川普政府不顧環保的施政引發千禧世代和Z世代的殷憂，德州 提前投票 中30歲以下的選民已投了100多萬張票，打破了歷年選舉的紀錄。

年輕人忙於學業、交友、戀愛、工作，而且他們認為自己年輕力壯，不覺得政策對他們的生活有那麼重的影響，所以他們的投票率一向比年長者低很多。但這次大選中有許多還不到投票年齡的人加入選戰，他們擔心如果川普再掌政四年，各種汙染和氣候暖化等的問題會越加惡化，影響到他們與他們下一代的生存環境，因此他們無法置身事外。

從凱蒂延伸到奧斯汀的國會選區，現任眾議員是共和黨籍的麥考爾(Michael McCaul)。一個多月前一大群從十多歲到二十多歲的青少年，清晨5時之前到達麥考爾的住處聚集，吆喝的聲音把麥考爾驚醒，這些年輕人是來給麥考爾發最後通牒的，他們怒吼將盡一切能力讓民主黨 候選人席格(Mike Siegel)當選，因為席格是提倡環保的人。席格在2018年的選舉中，僅以5%的差距落選。

截至10月27日為止，已經有超過100萬名30歲以下的德州人投票，佔了提前投票的13%。德州的年輕選民數量在全國名列前茅，千禧世代(millennial)和Z世代(generation Z)的種族複雜度也比全國平均值高很多，將近三分之二是非白人(nonwhite) ，他們大多偏好民主黨的政綱。

負責訓練少年催票員的凱農(Jacob Caynon)指出，2016年大選和2018年帕克蘭濫殺事件時，他還只是高中生，但是已經對德州的未來感到憂慮，國家的現狀和領導人的道德與能力都太令人失望，因此他這次加入競選陣營，幫助年輕人做選民登記，他替他們填寫表格，連信封和郵票都準備好了，他敦促年輕人珍惜選舉權，把神聖的一票投給自己支持的候選人，來改善國家和自己的前途。