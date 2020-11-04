中國城101牙科復業 全面消毒

蘇燕萍醫師（左一）與員工歡迎您的到來。

休士頓疫情 嚴重，4月時州政府曾下令所有非必要行業全部休業，位在中國城頂好廣場的101牙科因此休息了一個半月。在開工時，負責人蘇燕萍(Jessica Su)醫師要求所有員工，所有器材每天都要重新消毒，全診所每日都要消毒，並且保持室內通風流暢，病毒不易滋生。

重新裝修後的101牙科，煥然一新，所有牙醫師和員工們頭戴多層防護器具，購置空氣吸淨機，可以收集患者口中的飛沫，防止飛沫傳染，保護員工及其他患者。牙痛不用擔心新冠疫情不敢出門，101牙科已經做好所有防護措施，可以最大程度地保護您不被傳染。

疫情剛開始時，從CDC、全國牙醫協會(ADA)，到加州牙醫協會(CDA)，都還沒有對業者提出相關指導，業者們大多不知如何應對，為了保護醫護人員和病人，不得不停業。

休業期間，101牙科接到不少患者因牙疼著急求醫案例，蘇醫師只能請患者到大醫院去。當時休士頓各大醫院接收很多新冠患者，對牙痛這種短時間不會致命的病人，經常會忽略，因此蘇醫師也非常心急。在開業後，很多患者都表示，蘇醫師處處為患者著想，真是位好醫生。

蘇燕萍說，造成牙痛的原因很多，不過，大多蛀牙並不是從表面開始往裡面蛀，而是從牙齒內部縫隙開始侵蝕。當牙質被脫鈣「掏空」到一定程度，表面會崩落變成一個洞，才是眼睛看得見的蛀牙。那要怎麼及早發現蛀牙呢？若牙齒表面有「白點」，就有可能是內部被掏空的「隱形蛀牙」。

發現自己有隱形蛀牙時，別著急！除了請牙醫幫忙，還可以多用口水來幫忙修復牙齒，因為我們的口水含有「液體鈣質」，可以促進牙齒的再礦化，所以睡覺前記得在刷牙後「用口水漱漱口」，或使用含有液體鈣質的保健噴劑，也是很方便的選擇。

父母關心兒童牙齒保健，但大多數父母都認為孩子會換牙，換牙後再關心即可。很多家長都認為乳牙只是牙齒生長的一個過程，卻不知道乳牙長得好不好關乎恆齒的發展，尤其乳牙的蛀牙速度遠比恆齒快，更需要細心地呵護。

要擁有健康的乳牙，除了要有好的飲食與清潔習慣外，定期檢查也相當重要。大部分的家長都只在孩子牙痛或口腔不舒服時才帶孩子看牙醫，但此時牙齒往往已經出了問題。蘇燕萍說，帶小孩看牙醫代表家長對孩子口腔健康的重視，許多家長因為沒有這樣的概念，加上錯誤的餵食方式，加速了嬰幼兒早期蛀牙。

她表示，一般來說，開始帶孩子看牙的最佳時機應該是寶寶長出上顎門齒約半年後。早期看牙的目的主要是在預防，醫師除檢視寶寶牙齒的健康情況，一旦發現寶寶的牙齒有任何問題，也會立刻介入控制或治療。況且讓孩子早點習慣看牙醫，也可以避免日後對看牙的恐懼。在孩子長牙的過程中，不少家長會有「孩子牙齒發育慢是缺乏鈣造成」的錯誤觀念，認為孩子牙齒長得慢就拚命幫他補充鈣質等營養，蘇醫師表示，其實鈣的攝取多寡與牙齒的生長速度並沒有太大的關係，長牙快慢是與發育年齡較有關。

Dentist 101牙科由牙醫博士蘇燕萍主持，蘇醫師畢業於美國 天普牙醫學院，是美國牙醫學會會員、德州牙醫學會會員、大休士頓牙醫學會會員，精通英、國、台、西語。主治成人及兒童牙科，診所有特約牙周病專科醫師進行植牙等治療。蘇燕萍醫師問診仔細，態度親切，是一位難得的好醫師，歡迎諮詢。中國城診所地址位於9180 Bellaire Blvd #B, Houston, TX 77036(惠康超市廣場旁），電話：713-773-1300。