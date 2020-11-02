共和黨阻「免下車」投票 高院再次拒絕

德州 最高法院1日做出拒絕由共和黨 議員提出，要求哈里斯縣（Harris County）近12萬7000張選票無效的裁決。類似的相關案件，也正等待選舉日前兩天，在聯邦法院做出裁決。

這是近幾周以來，德州共和黨第二次阻止「免下車」投票 箱（drive-thru votes）企圖。法院並未對裁決發表意見。這份請願書，是上周提交至法院，認為免下車投票箱違反聯邦法律。

該案原告，共和黨激進份子和德州三名民選官員候選人，向聯邦法院提起訴訟，法院於上月26日在休士頓舉行緊急聽證會。

原告認為，免下車投票違反美國憲法，該憲法說州立法機關決定選舉進行方式。原告辯稱，該方式違反「第14條修正案」平等保護條例，因該縣採用的投票方式，在德州其他縣並未採用。

代表原告的律師Jared Woodfill指出，哈里斯縣工作人員Chris Hollins通過實施免下車投票箱獨斷形式。他在1日告訴美國有線電視新聞網說，「最終目標不是要使選票無效，而是讓選票正確。」

與此同時，Hollins堅定捍衛免下車投票作法，稱其是在疫情期間，安全與合法的選擇，該作法也獲得法院和選舉官員支持。

最高法院裁決後，他說「我們知道法律站在我們這，我們要保護這些選票，確保居民都能發出自己的聲音。」

哈里斯縣設置十個得來速投票站，進行提早投票，投票截止日期為上月30日與選舉日當天。截至30日，已有近12萬7000張選票經由該方式投出，約占提早投票的一成。