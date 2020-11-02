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影／把握最後選舉日 呼籲踴躍投票

記者封昌明／休士頓報導
哈里斯縣行政書記官Chris Collins（圖右）率陪同新任縣選務官Isabel Longoria （左二）與華裔官員周浩恩（左一）、芮久玟（右二）等向外界公開說明投票過程。（記者封昌／攝影）
哈里斯縣行政書記官Chris Collins（圖右）率陪同新任縣選務官Isabel Longoria （左二）與華裔官員周浩恩（左一）、芮久玟（右二）等向外界公開說明投票過程。（記者封昌／攝影）

就在11月3日美國總統大選投票日之前，哈里斯縣(Harris County)行政書記官Chris Collins率陪同新任縣選務官Isabel Longoria在NRG Arena體育館，呼籲所有選民把握最後一天的選舉日，踴躍出來投票。

影音來源: 哈里斯縣選務辦公室

該體育館同時正在發放投票當日全縣806個投票所的文具用品，包括計票的CPU等文具用品，主辦單位以公開的方式向外界說明，用以彰顯所有選舉過程都是透明、公正及安全方式進行。

此次負責「免下車投票」事務的主管官員周浩恩表示，今天起將陸續發放文具用品給806個投票所，而所有發放的投票相關機具，將在11月3日下午7時以後陸續由各個投票所送回NRG體館，屆時此地將改成開票中心，待所有投票數字到齊到，將立即向外公佈。

周浩恩說，親自投放郵寄投票的部份，11月3日當天NRG體育館將會選民唯一處可以親自投放郵遞選票的地點，如果選民採用郵局郵遞投票，如果在11月4日下午5時以後才寄達，他們將視其為無效票，他提醒選民注意。

哈里斯縣選務處華裔官員芮久玟指出， 這次選舉在投票人數和選民參與各方面都具歷史性。期待在選舉日繼續保持這一情勢。 選舉日，選民可以在806個投票所中的任何一個地點進行投票。投票所將於上午7時至晚上7時開放。選民可以訪問HarrisVotes.com/locations以找到最方便的投票地點。選民在前往投票之前至HarrisVotes.com/locations查看的各投票所排隊的等待時間。

選舉日投票將於晚上7時結束，隨後不久將發布「提前投票和郵遞投票」結果。選舉日的結果將在當天晚上公佈。 選舉日投票結束後，各投票所選務官員將把結果遞交至NRG體育場接收後，立即送到中央站以進行檢驗及計數。

芮久玟強調「免下車投票」是一種安全，可靠且方便的投票方式。德州選舉法以及州務卿皆批准了該法案，目前已有127,000名選民使用了這個方式投票。

哈里斯縣選務辦公室相信，當選民使用相同的機器進行誠實投票，即使在投票地點的不同位置，如路邊投票，被視為廢票是史無前例的。這將是對投票權的極端侵犯，並且是有組織的企圖阻止德州人投票。

該辦公室認為，免下車投票不是路邊投票，路邊投票在全州範圍內進行，並且是針對需要行動不方便的選民。免下車投票則是為投票地點創建了不同的「結構」。帳篷類似於體育場、社區中心以其他不同架構設置的投票地點。 德州州務卿幾個月前批准了哈里斯縣的計劃。

11月3日的開票中心。（記者封昌明／攝影）
11月3日的開票中心。（記者封昌明／攝影）
新任縣選務官Isabel Longoria（圖左）與華裔官員芮久玟合影。（記者封...
新任縣選務官Isabel Longoria（圖左）與華裔官員芮久玟合影。（記者封昌明／攝影）

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