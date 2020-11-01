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疫期減少家庭群聚 大火雞退燒

編譯組／綜合報導

新冠肺炎疫情流行近整年，雜貨品購買已成許多民眾的生命線。疫情流行初期，消費者苦無衛生紙，Clorox濕紙巾，如今感恩節、聖誕節將至，許多零售業者恐收到消費者「火雞太大」的抱怨，購物者恐也預期「罐裝南瓜泥短缺」。

零售雜貨業者，在過去近一年的疫情下，面臨不斷挑戰，在滿足消費者不斷變化的節日晚餐需求的同時，還需準備應對新冠肺炎第二波流行下，迫使消費者再次存糧。

沃爾瑪執行長Doug McMillon日前在雅虎金融市場視訊峰會上說，「隨著疫情上升，某些地方又看到囤積行為，但這次零售商將準備得更好。」

擔任Kroger達拉斯分部總裁的Adam Wampler說，Kroger在Keller的120萬平方呎倉庫已被塞滿，且增加額外庫存，供應正常。

沃爾瑪庫存七磅至十磅重的Li'l Butterball火雞。因疫情影響，家庭無法聚會，過去典型24磅火雞顯得過於龐大。Kroger也與供應商合作，增加無骨雞、帶骨火雞胸等烤火雞專用肉類。

「疫情使外食客減少，增加更多初次製作節日餐者，這意味著我們預計除火雞外，替代蛋白質的興趣也更大。除火腿、牛肉和豬肉外，魚類也成為近年節日餐的替代品。」

疫情 沃爾瑪 新冠肺炎

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