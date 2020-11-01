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萬聖夜親訪 監督數百性侵犯

編譯組／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，貝克薩爾縣（Bexar County）成人假釋部門今年萬聖節前，利用挨家挨戶的檢查登記性侵犯罪者，取代過去常規的親自監督小組會議方式。

過去十年中，該部門針對萬聖節的S.A.F.E計畫，在萬聖節之夜當天，親自與登記性侵犯罪者，利用面對面會議方式，討論相關義務，規則與治療有關議題。性犯罪管理主管Shannon Jones表示，此舉不僅可使社區感到安全，也可幫助犯罪者擺脫困境。

今年疫情大流行，迫使相關部門改變萬聖節之夜的計畫。Jones說，31日萬聖節之夜當天，他們並無透過主持會議的方式，先前他們已挨家挨戶，對600名註冊的性侵犯進行監督。

Jones說，這不是可以透過遠距方式進行的工作，因爲罪犯在沒有監督的情況下，無法上網。「整年中，我們仍進行實地考察，而在今年，我們不得不回歸老派作法。」

她坦言，這種作法佔用太多警力資源，且並沒有提供罪犯面對面能獲得的重要資訊。

但她同時表示，希望今年的疫情，對性犯罪是有利的，因今年的父母親，可能會更謹慎的對待孩子。她說，「我們的首要任務，仍是保護社區，今年我們仍可有效做到這點。」

萬聖節 疫情 性侵

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