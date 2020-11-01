川普指藉新冠牟利 醫界反彈

川普（Donald J Trump）總統10月31日在瓦特福特鎮（Waterford Township）造勢大會上，聲稱美國醫師通過虛報新冠死亡數字牟利，引發社會爭議。（CNN截圖）

川普 總統31日在一場造勢大會上，聲稱美國 醫療人員通過偽造新冠疫情 數據為自身賺錢牟利。此言一出立刻遭到眾多美國醫療專業組織聲討，多位加州醫師認為川普此舉破壞公眾對醫師信任，對抗疫有害無利。

川普31日在密西根州瓦特福特鎮（Waterford Township）造勢大會上對群眾公開聲稱「如果有人因新冠去世，我們的醫師就能拿到錢。你們都清楚的吧？我的意思是我們的醫師都是很聰明的人。所以他們說『很抱歉，但是所有人都是因新冠死去的』」。

美國醫學會（AMA）立即發表聲明指出，自新冠疫情爆發以來，無數醫師和護士在一線捨生忘死對抗病毒。任何暗示醫療人員在抗疫期間通過虛報新冠死者數來中飽私囊的說法，都是誤導、惡意和荒謬的。在新冠確診病例再創紀錄的今天，國家領袖應該尊重科學，而不是對醫師進行無中生有的攻擊。

舊金山急診科醫生陳衍廷接受採訪表示，自己與許多醫療人員，從3月以來就在缺少防護器具的情況下前往一線抗疫。為了保護家人安全，自己多月沒能回家看望父母。而在幾周前，川普也因感染新冠肺炎接受醫療人員治療。現在他出院不到一個月，就污衊那些對自己有治癒之恩的醫療人員。他的行為不但惡劣，而且證明缺少帶領美國抗疫的領導力。

陳衍廷還表示，在新冠疫情下，許多醫院都因大量救治新冠病人，無法進行正常的手術和治療，許多醫院對其他病人的接診數量大幅下降，不得不通過裁員降薪的方式來緩解財政危機。許多醫療人員在加班加點抗疫的同時，還要面對財務危機。在這種情況下，暗示醫療人員通過虛報新冠死者來增加收入的說法是完全不實的。

在公眾對於醫療人員的信任方面，陳衍廷表示，自新冠疫情爆發以來，所有在抗疫上取得較好成績的國家，他們的政府、醫療人員和國民之間都是相互信任。如果沒有這層互信，縱使有先進的醫療手段和疫苗，醫療人員也無法在國民拒絕配合的情況下控制疫情。陳衍廷認為，重建美國政府抗疫領導力的方式，就是鼓勵公眾積極投票，選出能夠帶領美國克服疫情的領導人。