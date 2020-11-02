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休城新餐廳 搶攻異國料理

編譯組／綜合報導 
Killen's of the Heights的牛排。（圖源：Killen's of the Heights）
Killen's of the Heights的牛排。（圖源：Killen's of the Heights）

德州的防疫禁令終於鬆綁，餐廳可以再度容納75%的客人。最近幾個月有那些新開的餐廳，不妨看看： 

Killen's of the Heights：101 Heights Blvd.，713-637-4664，可以體會主廚Ronnie Killen的廚藝，從烤雞佐馬鈴薯、餅乾、青豆，到烤肋排與16盎司的半雞。 

Bottled Blonde：4901 Washington Ave.，346-230-0141，可以吃到當代義大利菜，也可以披薩配啤酒。 

Katz's Deli in the Heights：2200 N. Shepherd，713-999-4799，來自奧斯汀的店家，提供雞尾酒特點，與各種配菜。 

Bludorn Restaurant：807 Taft St.，713-999-0146，主廚為Aaron Bludorn，以法國烹飪技巧提供灣區的季節海鮮。 

Ostia：2032 Dunlavy St.，713-324-9288，休士頓本地人Travis McShane才剛開的新店，以義大利與地中海風味提供美式料理。 

Xin Chao：2310 Decatur St.，832-740-4888，由Christine Ha掌廚，提供現代越南料理，各種菜色任君選擇。 

Bistro 555：13616 Memorial Dr.，713-827-8008，提供Alsace、Lyon、Provence與Auvergne等地的道地法式料理。 

Treebeards Bunker Hill：9655 Katy Fwy.，713-228-2622，南方的療癒美食，除了常見菜色，還有豬排、鮭魚等創新料理。 

義大利 越南 德州

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