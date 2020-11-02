Paul Quinn College 疫期新生暴增

Paul Quinn College的Heritage Bell。學生入學時都會摸一下此鐘，然後畢業時在摸一下代表完成課業。（圖源：Ben Torres）

德州傳統黑人大學之一的Paul Quinn College，雖然面臨新冠疫情 威脅，但是由於本身具有的歷史特質，反而在黑人的命也是命 （BLM）等平權運動後，成為學子的熱門求學地點。如果校方不是基於設施不足，刻意減少入學人數，大學部秋季班可能出現高達700名新生入學。

Paul Quinn College一度曾經全校只有441名學生，而且畢業率不到1%。但是正如男生長Maurice West所說，這間占地144英畝的學校還有很多成長空間，除了籃球場剛翻新過，兩棟大樓也正在蓋，可以提供更多上課與住宿空間。

對傳統黑人大學（HBCU）來說，發展就像八百公尺賽跑一樣，學校必須持續保持動能，機會一來就要掌握。2020年就是其中之一，雖然年初開始就有新冠疫情，但是後來發生的平權運動，讓本來就以敢言著稱的Paul Quinn College成為焦點。

來自加州 的Lisa Smith就是其中之一。她說，正因為Paul Quinn College培養了很多社運人士，所以她才會想來就讀。而在佛洛伊德（George Floyd）事件後，她幾乎跟同學一道上達拉斯街頭抗議。她說，這樣她才覺得念書、學校與世界合而為一。

當然，很多學生也跟Lisa Smith一樣，因此Paul Quinn College今年的大學部就增加為519人。但是如果設施更多的話，校方未來就能收更多的學生。當然，原本的歷史定位，也能因為學生更多而更為鮮明。