民主黨籍副總統候選人賀錦麗30日拜訪德州三地。(達拉斯晨報)

民主黨 籍副總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris)趕在德州 提前投票截止之前,30日橫掃德州三個重要城市,福和市、麥卡倫、休士頓,試圖讓還未決定的德州選民,在最後關頭支持她與白登的搭檔。

德州向來是共和黨的大本營,民主黨籍總統候選人在卡特1976年擊敗福特後,民主黨就未再在德州贏過大選。不過,本屆的白登雖然比以往的民主黨籍候選人更重視德州,但達拉斯晨報還是認為白登並未在德州投下重本。

由於德州選民踴躍參與提前投票,使得提前投票人數已經超越2016年大選。賀錦麗因此趕在提前投票最後一天,旋風拜訪德州三城,要選民「千萬別鬆懈」(...no time to let up on the pedal),現在才是加足馬力衝關的時候。

賀錦麗其中一站選在福和市,就是因為泰倫特縣選情緊繃,民主黨人有機會拉下現任的德州議員。賀錦麗向選民表示,總統川普面對新冠威脅,並未善盡職責。不過川普陣營則反擊,賀錦麗的自由派色彩太濃,只會讓德州人丟掉飯碗。