州農中國城分公司許宏婷 即起接受歐記健保申請

州農保險中國城分公司負責人許宏婷(Winnie Hui)。

州農保險 (State Farm)許宏婷(Winnie Hui)為方便民眾投保健康保險，即日起接受歐記健保申請，她提醒民眾，今年開放的日期是11月1到12月15日，錯過了這次要等到明年。

州農保險關心您的健保計畫，2021年保險，除了保費 上漲、福利也略有變化、可以上網申訴、新冠疫情特別方案等多項變化，民眾在申請時一定注意這些變化，最好還是請專家幫您解答。歡迎聯絡州農保險。

您知道嗎？在全美國，每五輛車中就有一輛是投保於State Farm，60多年來州農保險一直是業界的領導者，深諳客戶服務之道，調查報告中，超過80%的客戶表示會向親朋好友推薦州農的汽車 和房屋保險，因為他們知道州農保險會永遠為他們服務。

州農保險專業經紀人許宏婷貼心地提醒所有駕駛朋友，萬一您不幸發生車禍，應立即報警，不必承認錯失，除了State Farm代表和警察以外，不要與任何人討論這宗事故，並且立即連絡您的State Farm保險經紀人。

州農保險處理的理賠案件超過其他公司，而且其效率少有人能及，他們擁有全球規模數一數二的專業保險理賠代表網絡，隨時準備提供迅速殷勤的服務。同時，他們還有彈性理賠服務，您可以任選一家你希望的汽車修理廠修車，並在獲得您的授權後立刻開始修理工作。一周七天，一天24小時您都可向州農保險申報理賠，並獲得解答，有了州農保險這樣的好鄰居，讓您日日好安心。

州農保險中國城分公司負責人許宏婷，為州農保險的專業經紀人，州農保險擁有17000多位專業代理人，辦事處分布美國及加拿大各個社區，有如您的好鄰居，所有代理人皆通過專業訓練，除了能為消費者制訂最合適的汽車保險外，更全面辦理您的人壽、房屋、租屋、商業保障及您的理財服務需要。

現在許宏婷提供極具競爭力的費率，又結合多種折扣優惠，可以讓您以最少的保費換取最大的保障，如果您有良好的駕駛紀錄、擁有州農保險其他的保險、投保一輛以上的汽車或符合其他條件，都有可能讓您獲得折扣優惠資格，為您省下一筆保費。

有個好鄰居，日日好安心，有了許宏婷這位好鄰居，無論在白天或深夜，隨時都可以打電話給她，討論有關汽車、人壽等相關問題，許宏婷電話：713-729-2323，地址：9889 Bellaire #A132, Houston, TX 77036。