李寶琴律師講解美國移民法變遷

李寶琴律師講解美國移民法變遷史上的昨天、今天和明天。

達拉斯知名華人 律師事務所「李寶琴律師事務所」創始合夥人李寶琴大律師，日前應邀主講「美國 移民法變遷史上的昨天、今天和明天」，李律師從美國移民歷史的變遷和移民法規的演繹與發展開始，為聽眾做了深入淺出分享，涉及5個專題：

1.美國移民法的簡史回顧。2.歐巴馬時期的移民政策。3.川普時期移民政策。4.移民政策與2020年大選。5.H-1B工作簽證新政解讀。

李律師提及與華人相關的幾個法律，包括1882年「排華法案」、首次允許共產黨員持非移民簽證入境的「1990移民法案」，1992年的「中國學生學者保護法案」，1996年的「非法移民 改革與移民責任法案」，以及最近成為大選話題的DACA、DAPA，和川普總統一系列的移民限制總統令，尤其是關於限制特定專業領域的中國學生學者簽證等法規出台的背景，及對華人社區的影響。

李律師在「H-1B工作簽證新政解讀」中，也為大家詳細分析了半個多月前剛剛在「聯邦公報」上公告的一份關於H-1B簽證類別的一些新的修改。這份所謂的「史上最嚴H-1B新規」對現行標準提出了更加苛刻的要求，主要體現在下面三個方面：

1. 「專業工種」的從嚴解釋；2.「第三方合同」期限限制；3. 制度化年初中止的規定。

這裡的年初中止的規定，主要指當時政府擬大幅提升H-1B工作的「通行工資標準」，以徹底杜絕美國公司以低薪僱傭外籍工人，從而導致美國技術工人失業，給社會和經濟帶來負面影響。這項規定一旦實施，H-1B的工資標準將會超出大多數中小企業的承受限度，給外籍人士，特別是新畢業的外國留學生在美求職帶來新的挑戰！

由於「新規」只是政府的執法標準解釋，並不是新的法律，所以不僅無需國會批准，而且只要公告60天後(2020年12月8日起)即可生效！所以，可以預見的是：民間一定會出現大量司法訴訟！

來自中國大陸的李寶琴律師，擁有「中國政法大學」和「南美以美大學」雙重法律學位，在美從事移民業務近30年。李律師不僅是達拉斯地區知名的「李寶琴律師事務所」的創始合夥人，也曾經是「德州儀器公司」法律部的移民專員，在美國移民方面積累了豐富的經驗。

聯合主辦此次講座的達拉斯華人活動中心，是達拉斯地區最早也是唯一一家華人社區常設機構，擁有固定辦公和活動場所，常年舉辦各種華人社區的公益活動。共同主辦方「達拉斯華人文化生活協會」是達拉斯地區以華人為主的民間組織，也是這個講座最早發起人。兩家主辦單位和李寶琴律師事務所自今年年初疫情以來，已連續為華人社區舉辦過多次免費公益講座。李寶琴律師主講的「美國移民法的昨天、今天和明天」是這三方最新合作的社區公益活動。您可以通過電子郵件與李寶琴律師事務所聯繫： [email protected]。