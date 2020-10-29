我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／白登領先3州 續攻喬州德州 川普寄望明州內州

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

App新騙術 賬戶數秒歸0

休士頓訊
手機應用軟體新騙局。（網路圖片）
手機應用軟體新騙局。（網路圖片）

休士頓NBC2頻道報導，一種欺詐支付應用程序（App）可讓中招者數分鐘內清除銀行賬戶。現在利用手機支付App很普遍，也為人們提供很多便利，但必須小心謹慎，因為一旦陷入欺詐App或許數秒間賬戶清零。

Sakala Lewis是一位褓母，她收取薪水時常常使用Cash App，但一直未出現問題。不過日前她通過Cash App聯繫某人一筆錯誤轉賬時，問題發生了。她說對方似乎很樂於助人，但需要確定一下，於是需要她下載Team Viewer App。當她按照對方要求的一步一步完成時，就發現自己賬戶內的錢不斷被轉走，單筆轉賬從250元一直到2000元。後來她諮詢專家，得知Team Viewer是一個遠端控制軟體，可以操作賬戶，導致受騙者賬戶清空。而Lewis陷入類似欺詐，賬戶被轉走近5800元。

事情發生後，Cash App已經獲悉騙局，並表示，一旦用戶出現問題，一定要通過Cash App應用程序或網站與他們聯繫，勿要使用其它網站作仲介。

對於受騙者Lewis來說，也可以通過轉賬交易糾紛與所在銀行申請索取這筆被轉賬錢款。需要提醒的是，雖然支付應用程序使用簡單快捷，但一旦發生錯誤轉賬，或要與所謂客服人員溝通時，可能會有一定風險。

App 手機 休士頓

上一則

禁骷髏鋼管舞 屋主協會真掃興

下一則

知名酒吧難敵疫情 淪舉債度日

延伸閱讀

警惕新騙術！網授英文騙個資 再威脅遞解要錢

警惕新騙術！網授英文騙個資 再威脅遞解要錢
專家：若效法金山抗疫 全美至今會只死5萬人

專家：若效法金山抗疫 全美至今會只死5萬人
台流感接種後4死 專家：心血管疾病引起

台流感接種後4死 專家：心血管疾病引起
休士頓不取消萬聖節 但需加強防疫

休士頓不取消萬聖節 但需加強防疫
居家避疫愛上烘焙 華人暖男變身蛋糕達人

居家避疫愛上烘焙 華人暖男變身蛋糕達人
休士頓酒吧槍響 說唱歌手3死1傷

休士頓酒吧槍響 說唱歌手3死1傷

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自當天網絡會議)

會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職

2020-10-22 12:51
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例
華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚

華男攜結婚證書 紐約槍殺出軌妻 案發前鬧離婚