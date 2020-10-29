App新騙術 賬戶數秒歸0

手機應用軟體新騙局。（網路圖片）

據休士頓 NBC2頻道報導，一種欺詐支付應用程序（App ）可讓中招者數分鐘內清除銀行賬戶。現在利用手機 支付App很普遍，也為人們提供很多便利，但必須小心謹慎，因為一旦陷入欺詐App或許數秒間賬戶清零。

Sakala Lewis是一位褓母，她收取薪水時常常使用Cash App，但一直未出現問題。不過日前她通過Cash App聯繫某人一筆錯誤轉賬時，問題發生了。她說對方似乎很樂於助人，但需要確定一下，於是需要她下載Team Viewer App。當她按照對方要求的一步一步完成時，就發現自己賬戶內的錢不斷被轉走，單筆轉賬從250元一直到2000元。後來她諮詢專家，得知Team Viewer是一個遠端控制軟體，可以操作賬戶，導致受騙者賬戶清空。而Lewis陷入類似欺詐，賬戶被轉走近5800元。

事情發生後，Cash App已經獲悉騙局，並表示，一旦用戶出現問題，一定要通過Cash App應用程序或網站與他們聯繫，勿要使用其它網站作仲介。

對於受騙者Lewis來說，也可以通過轉賬交易糾紛與所在銀行申請索取這筆被轉賬錢款。需要提醒的是，雖然支付應用程序使用簡單快捷，但一旦發生錯誤轉賬，或要與所謂客服人員溝通時，可能會有一定風險。