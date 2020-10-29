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知名酒吧難敵疫情 淪舉債度日

奧斯汀訊
「牆上的洞」音樂酒吧，疫情期間飽受波折。（Hole in the Wall臉書）
「牆上的洞」音樂酒吧，疫情期間飽受波折。（Hole in the Wall臉書）

奧斯汀市享譽全國的「牆上的洞」(Hole in the Wall)音樂酒吧，業主幾個月來借債維繫店面，現在雖然已經局部重啟，但業主擔憂疫情再度飆升會讓非必要行業再度封鎖。

美國夢」(American Dream)的一個重要部分，是自己當自己的老闆把夢想實現，在疫情發生之前，威爾譚納(Will Tanner)是親友羨慕的成功典範，他的豪華音樂酒吧從1974年開幕以來，就是當地居民與外來訪客趨之若鶩的熱點，那裡的「潛水酒吧」(dive bar)有美人魚在大水族箱中嬉遊，有名歌星現場駐唱，曾經邀請到的巨星包括Townes Van Zandt、Blaze Foley、Doug Sahm和Stevie Ray Vaughan。

去年「吉米法倫今夜秀」(Tonight Show Starring Jimmy Fallon)把他的酒吧做了特別報導之後，他成為遠近馳名的企業家，也是業界的傳奇人物。孰料新冠病毒傳到美國，初期未加管控造成疫情橫掃，酒吧是非必要行業，從3月起被州長勒令歇業，他被迫裁減20多名員工，為了維持店面，他借債繼續繳店租和各種開銷，疫情發生至今7個月，他已經欠了一屁股債。

10月初州長讓各縣縣長決定是否讓酒吧重啟，奧斯汀所在的查維斯縣(Travis County)並不准許酒吧復業，但威爾已經取得餐廳執照，因此可以用50%的容量營業，所以至少已經有些生意。他認為疫情結束時，民眾會像二戰結束時那樣，在街上人人互相擁抱，擠進酒吧慶祝戰火餘生。不過病毒與敵人不同，病毒不會宣布無條件投降，所以一夜之間敵火全消可能是不切實際的期盼。

單親媽媽香達強森(Shonda Johnson)的夢沒那麼大，她是美髮師，在一間髮廊租了一個座位，疫情期間生意少了一大半，她一方面要工作，一方面要確定13歲的兒子在家裡確實在上遠距課，兒子有氣喘病，所以她必須特別小心，不能把病毒帶回家。目前全國的七天平均確診數量達到歷史新高，威爾和香達都擔心再度封城會讓所有心血付諸東流。

疫情 美國 封城

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