【高地公園市專題】二之一 高地公園市Highland Park 家庭平均收入36萬元

高地公園市與大學公園市分享烏龜溪。(高地公園市政府臉書)

位於達拉斯市中心北邊三哩的「高地公園市」(Highland Park) ，是全德州 居民平均收入最高的城市，彭博社(Bloomberg)今年2月出版的一份報告，把它列為全美國 第七富裕的城市，在所採用的四個郵遞區號範圍裡(75205, 75209, 75219, 75225)，每戶居民的平均年收入是36萬5000元。高地公園市面積只有2.2平方哩，居民約有8500人，其中94%以上為白人，亞裔佔3%左右。

1889年一群賓州費城的投資人集資50萬元，買下今日高地公園市的這塊土地，平均每英畝的買價是377元，他們組成了「費拉德費亞城土地協會」(Philadelphia Place Land Association) ，計畫把烏龜溪(Turtle Creek)兩岸的地方開闢成高級住宅區，並以家鄉的名字稱呼。負責專案的房地產經紀人亨利艾克索(Henry Exall) 築壩把烏龜溪的水擋起來，形成了艾克索湖(Exall Lake) 做為水源，又用碎石子鋪出幾條道路，準備開始大興土木。

孰料1893年美國發生「經濟大恐慌」(the Panic of 1893) ，造成百業蕭條，所有的經濟活動都受到嚴厲挫折，迫使亨利艾克索停止了開發計畫，他改用這塊土地來培育純種馬，1890年代許多達拉斯市民把艾克索湖周圍當成郊遊野餐的勝地。1906年屠宰業大亨約翰阿姆斯壯(John S. Armstrong)賣掉了他的肉品處理廠，把部分資金用來購買費拉德費亞城土地協會旗下的土地，由於這裡居高臨下俯瞰達拉斯市中心，視野景觀極為壯闊，他改用「高地公園」來稱呼此處，這裡成為富人樂於前來購地築屋定居的地點。

約翰阿姆斯壯在1907年雇請兩位優秀的景觀設計師來規劃社區的布局，當時威柏庫克(Wilbur David Cook)已經規劃過南加州的比佛利山莊(Beverly Hills) ，豪華優美的社區吸引好萊塢明星和富商巨賈購屋居住，成為舉世知名的好城市，喬治凱斯勒(George E. Kessler)則是達拉斯市中心區以及德州博覽公園(Texas State Fair Park)的設計師。他們的眼光在當時是非常前瞻的，這塊土地的20%被保留作公園綠地之用，對市民的生活品質有重要影響，烏龜溪沿岸有許多個公園，達拉斯鄉村俱樂部(Dallas Country Club)高爾夫球場就在本市。

1913年地區民眾向達拉斯市政府請願，希望被併入管轄，但卻被達拉斯市府拒絕，隨後居民舉行公投，並在1915年自立為市，當時市民人數為1100人。到了1919年，達拉斯市政府反想要強迫高地公園市併入達拉斯，高地公園市則大力抗拒被併吞，雙方在法院爭執30年，達拉斯市政府始終未能如願。

1930年高地公園市政府在仿傚鳥巷(Mockingbird Lane)和普瑞斯頓路(Preston Road)交口的西南區建出「高地公園村」(Highland Park Village) ，這是美國第一座獨立式的購物中心，這座商場在2000年被列為國家級歷史古蹟(National Historic Landmark) ，到今天仍然在持續運作，這裡的店租是貴得出名的。此地的「村落電影院」(Village Theater)是德州第一家豪華級戲院，1935年建成時耗資10萬元，以今日的物價來計算，把通貨膨脹算入相當於170萬元以上。這家戲院也還在營運，但建築物已不是當初的模樣。

早期德州的高級住宅區都是「日落城」(sundown town) ，天黑之後如果有黑人 在這些地方出現，會遭白人持械群起而攻，高地公園市就是其中最明顯的例子，即使在聯邦種族融合政策施行以後，也沒有黑人敢到這裡購屋居住，一直到2003年才有第一戶非洲裔居民遷入。