【高地公園市專題】二之二 高地公園村 極端富裕與優雅風情

高地公園市大型住家建築雄偉。 (市府網頁)

高地公園市最吸引遊客的景點自然是高地公園村(地址：47 Highland Park Village)，英文簡稱為HP Village。1920年代開發商弗里潘(Edgar Flippen)與普拉瑟(Hugh Prather)決定要在此地興建一座高級購物中心，他們到西班牙的巴塞隆納(Barcelona)和賽維爾(Seville) 、墨西哥 和加州，欣賞這些地區類似風格的建築物，然後他們雇請美國的名建築師福希(Marion F. Fooshee)和奇克(James B. Cheek)來設計，完工之後這裡成為達拉斯地區民眾聚集的焦點，不過初期入駐的商店大多是本地的小企業。

1976年小亨利米勒(Henry S. Miller, Jr.)及其合夥人以500萬元賣下高地公園村，在他的經營下小商店的店面被豪華品牌的世界級名店接手，例如勞夫羅蘭(Ralph Lauren)和德州的第一家香奈兒(Chanel)。今日高地公園村有數十家精品服裝店和十多家餐館，過去十年中進駐的高級零售品牌有現代運動服飾商Vince、義大利 品牌Leggiadro、巴黎設計師Christian Louboutin、比利時設計師Diane Von Furstenberg、Christian Dior、Tom Ford、Alexander McQueen、Brunello Crucinelli、Ermenegildo Zenga、James Perse、Saint Laurent Paris，到這裡消磨浮生半日閒，市井小民可以品味到極端富裕生活的優雅風情。

採購參觀之後，這裡有許多好地方可以坐下來休息，享受精美的一餐或點心，星巴克 在這裡有一家分店，其他的飲食地點都相當特出。「31小館」(Bistro 31)的美食是名廚艾伯托隆巴蒂(Alberto Lombardi)設計出的菜單，融合法國、西班牙和義大利的風味，食材種類很多，包括田螺(escargot)、龍蝦、牡蠣、八爪魚製作的美味佳餚，鵝肝(foie gras)也在選項之中，不過如果為動物的福祉設想，避免點這道食材的菜餚。31小館每天供應早中餐(brunch) 、中餐和晚餐，疫情期間如果前往，最好先上bistro31dallas.com瀏覽詳情。

就在31小館樓上的「31休息室」(31 Lounge)是餐量比較小的食府，和酒吧的性質接近些，這裡的經典美食包括壽司、烤鮭魚等。另外，「我的廚房」(Mi Cocina)是高檔墨西哥餐廳，這裡最出名的選項是「曼波的士」(Mambo Taxis)。「法基尼」(Fachini)是名廚朱利安巴索蒂(Julian Barsotti)展現高超廚藝的地方，他的「百層肉醬烤寬麵」(100-layer Lasagna Bolognese)名聞遐邇，各種木炭燒烤的海鮮、小牛肉(veal)和牛排都膾炙人口。

在點心方面，「伯德烘培坊」(BIRD Bakery)和「果汁吧」(the Juice Bar)提供精美的飲料和零食，高地公園村是高價位的消費地點，但可以保證的是食材最新鮮、功夫最道地、火候最適宜，在口味和口感上都是至高的享受。

湖畔公園(Lakeside Park，地址：4601 Lakeside Drive)是一個面積14英畝的小公園，藏在比佛利街(Beverly Drive)和阿姆斯壯公園路(Armstrong Parkway)之間，這裡的景觀異常優美，是拍照留念的好地方，周邊都是深似海的豪宅院落，在烏龜溪水壩(Turtle Creek Dam)正上方有一座橋，湖邊有一些大小不等的泰迪熊石雕(Teddy Bear statues) ，模樣非常可愛。在許多公園獨自徜徉是不安全的，但這裡卻可以沉浸在書香與花香之中，把塵俗的煩惱暫時忘卻。

高地公園市的北邊就是大學公園市(University Park)，南邊離達拉斯市中心只有幾分鐘的車程，從外地來達拉斯都會區的訪客可以三市併遊，把這一帶的名勝古蹟都參觀過，關於達拉斯與大學公園的知名景點，請上世界日報網站以關鍵字搜尋。