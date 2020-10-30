我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

【高地公園市專題】二之二 高地公園村 極端富裕與優雅風情

編譯組
高地公園市大型住家建築雄偉。 (市府網頁)
高地公園市大型住家建築雄偉。 (市府網頁)

高地公園市最吸引遊客的景點自然是高地公園村(地址：47 Highland Park Village)，英文簡稱為HP Village。1920年代開發商弗里潘(Edgar Flippen)與普拉瑟(Hugh Prather)決定要在此地興建一座高級購物中心，他們到西班牙的巴塞隆納(Barcelona)和賽維爾(Seville) 、墨西哥和加州，欣賞這些地區類似風格的建築物，然後他們雇請美國的名建築師福希(Marion F. Fooshee)和奇克(James B. Cheek)來設計，完工之後這裡成為達拉斯地區民眾聚集的焦點，不過初期入駐的商店大多是本地的小企業。

1976年小亨利米勒(Henry S. Miller, Jr.)及其合夥人以500萬元賣下高地公園村，在他的經營下小商店的店面被豪華品牌的世界級名店接手，例如勞夫羅蘭(Ralph Lauren)和德州的第一家香奈兒(Chanel)。今日高地公園村有數十家精品服裝店和十多家餐館，過去十年中進駐的高級零售品牌有現代運動服飾商Vince、義大利品牌Leggiadro、巴黎設計師Christian Louboutin、比利時設計師Diane Von Furstenberg、Christian Dior、Tom Ford、Alexander McQueen、Brunello Crucinelli、Ermenegildo Zenga、James Perse、Saint Laurent Paris，到這裡消磨浮生半日閒，市井小民可以品味到極端富裕生活的優雅風情。

採購參觀之後，這裡有許多好地方可以坐下來休息，享受精美的一餐或點心，星巴克在這裡有一家分店，其他的飲食地點都相當特出。「31小館」(Bistro 31)的美食是名廚艾伯托隆巴蒂(Alberto Lombardi)設計出的菜單，融合法國、西班牙和義大利的風味，食材種類很多，包括田螺(escargot)、龍蝦、牡蠣、八爪魚製作的美味佳餚，鵝肝(foie gras)也在選項之中，不過如果為動物的福祉設想，避免點這道食材的菜餚。31小館每天供應早中餐(brunch) 、中餐和晚餐，疫情期間如果前往，最好先上bistro31dallas.com瀏覽詳情。

就在31小館樓上的「31休息室」(31 Lounge)是餐量比較小的食府，和酒吧的性質接近些，這裡的經典美食包括壽司、烤鮭魚等。另外，「我的廚房」(Mi Cocina)是高檔墨西哥餐廳，這裡最出名的選項是「曼波的士」(Mambo Taxis)。「法基尼」(Fachini)是名廚朱利安巴索蒂(Julian Barsotti)展現高超廚藝的地方，他的「百層肉醬烤寬麵」(100-layer Lasagna Bolognese)名聞遐邇，各種木炭燒烤的海鮮、小牛肉(veal)和牛排都膾炙人口。

在點心方面，「伯德烘培坊」(BIRD Bakery)和「果汁吧」(the Juice Bar)提供精美的飲料和零食，高地公園村是高價位的消費地點，但可以保證的是食材最新鮮、功夫最道地、火候最適宜，在口味和口感上都是至高的享受。

湖畔公園(Lakeside Park，地址：4601 Lakeside Drive)是一個面積14英畝的小公園，藏在比佛利街(Beverly Drive)和阿姆斯壯公園路(Armstrong Parkway)之間，這裡的景觀異常優美，是拍照留念的好地方，周邊都是深似海的豪宅院落，在烏龜溪水壩(Turtle Creek Dam)正上方有一座橋，湖邊有一些大小不等的泰迪熊石雕(Teddy Bear statues) ，模樣非常可愛。在許多公園獨自徜徉是不安全的，但這裡卻可以沉浸在書香與花香之中，把塵俗的煩惱暫時忘卻。

高地公園市的北邊就是大學公園市(University Park)，南邊離達拉斯市中心只有幾分鐘的車程，從外地來達拉斯都會區的訪客可以三市併遊，把這一帶的名勝古蹟都參觀過，關於達拉斯與大學公園的知名景點，請上世界日報網站以關鍵字搜尋。

Flippen Park。
Flippen Park。
高地公園村商店大多是本地的小企業。 (Highland Park Village...
高地公園村商店大多是本地的小企業。 (Highland Park Village網頁)
湖畔公園的景觀異常優美。
湖畔公園的景觀異常優美。
31小館是餐量比較小的食府。
31小館是餐量比較小的食府。
豪車業者在高地公園村吸引顧客群。(Highland Park Village網頁...
豪車業者在高地公園村吸引顧客群。(Highland Park Village網頁)
高地公園村請美國的名建築師福希(Marion F. Fooshee)和奇克(Ja...
高地公園村請美國的名建築師福希(Marion F. Fooshee)和奇克(James B. Cheek)設計。(Highland Park Village網頁)
湖畔公園景觀優美，是拍照留念的好地方。(Highland Park Villag...
湖畔公園景觀優美，是拍照留念的好地方。(Highland Park Village網頁)
高地公園村商店大多是本地的小企業。 (Highland Park Village...
高地公園村商店大多是本地的小企業。 (Highland Park Village網頁)
高地公園村簡稱HP Village仿西班牙的巴塞隆納和賽維爾建築風格。(High...
高地公園村簡稱HP Village仿西班牙的巴塞隆納和賽維爾建築風格。(Highland Park Village網頁)
高地公園村成為達拉斯地區民眾聚集的焦點。(Highland Park Villa...
高地公園村成為達拉斯地區民眾聚集的焦點。(Highland Park Village網頁)
高地公園市的北邊就是大學公園市(University Park)，南邊離達拉斯市...
高地公園市的北邊就是大學公園市(University Park)，南邊離達拉斯市中心只有幾分鐘的車程。

義大利 墨西哥 星巴克

上一則

【藝林外史】翻案有理

下一則

【高地公園市專題】二之一 高地公園市Highland Park 家庭平均收入36萬元

延伸閱讀

德州部署國民兵 大選進駐維安

德州部署國民兵 大選進駐維安
疫期乘客暴跌 美鐵減班裁員

疫期乘客暴跌 美鐵減班裁員
賀錦麗本周五來德州 民主黨員振奮

賀錦麗本周五來德州 民主黨員振奮
達城房市熱潮 看好至明年

達城房市熱潮 看好至明年
疫情年底購物 消費心態大不同

疫情年底購物 消費心態大不同
增強免疫力 最佳防新冠法

增強免疫力 最佳防新冠法

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自當天網絡會議)

會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職

2020-10-22 12:51
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首