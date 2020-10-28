疫期乘客暴跌 美鐵減班裁員

美國鐵路(Amtrak)大幅削減服務，但是聖安東尼奧依然是其擴張計劃的一部分。（Amtrak網頁）

為應對新冠疫情 導致的乘客數量暴跌，美國鐵路(Amtrak)大幅削減服務，但是聖安東尼奧依然是其擴張計劃的一部分。Amtrak國家關係高級主管Ray Lang 9月向鐵路乘客協會作專題介紹，內容涉及在國會制定的潛在計劃幫助下，將藉網路擴展市場。

上述專題介紹在Amtrak將Texas Eagle火車從聖安東尼奧市到芝加哥的每日服務減少到每周只有三次之前。Lang在演講中說，Amtrak的網絡地圖並沒有隨著人口的變化而增長，例如由聖安東尼奧、休士頓和達拉斯組成的德州 三角網。德州和佛羅里達州 是增長最快的地區之一，而佛羅里達州的服務很少。這是要解決的問題。

考慮到持續的疫情大流行，這項耗資250億元的擴張計劃顯得雄心勃勃，這是Amtrak激勵該公司和鐵路行業獲得政治支持戰略的一部分。 Lang表示，Amtrak還希望從潛在的國家基礎設施法案中獲得資金，例如投資法案，該法案將在五年內為Amtrak提供285.5億元。

Lang說，國會將在明年再次對該法案進行辯論，並表示該協會可在遊說法案獲得通過方面發揮作用。

如果該法案獲得通過，美鐵將解決的項目包括連接聖安東尼奧、達拉斯和休士頓的路線。 Lang說，潛在的資金還將用於新的路線和火車，在現有和未來的路線中提供擴展，並具有靈活性。

與大多數企業一樣，Amtrak在大流行期間也處於掙扎狀態，不得不減少路線並裁員。