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德州西語裔投票率 成翻藍關鍵

奧斯汀訊
德州目前的投票數已經超過該州2016年的紀錄。（Bexar County網頁）
德州目前的投票數已經超過該州2016年的紀錄。（Bexar County網頁）

過去30年德州各項選舉的投票率都很低，今年從提前投票的人數來估計，德州的投票率可能會是全國最高者之一，德州在這次大選中扮演的角色讓政壇專家感到耐人尋味，而白登是否能將德州翻藍，關鍵應該是西語裔的投票率。

德州基督教大學TCU(Texas Christian University)政治學副教授艾蜜莉法瑞斯(Emily M Farris)指出，對川普而言，如果輸掉了德州的38張選舉人票，其他戰場州的結果都不重要了，白登必然會成為下一任總統，但政界人士大多不認為德州今年就會翻藍。截至25日（周日）為止，已經有700萬人投票，大多數是親自出馬投票，全德州43%的登記選民已經投過票，在四年前的大選中，這個票數已經是所有票數的80%，因此今年的投票率必定會很高。

德州農工大學(Texas A&M University)政治學副教授布利塔妮培瑞(Brittany Perry)表示，離正式投票日還有一個星期左右，民眾卻願意在長龍裡等候好幾個小時，這在德州是從來沒見過的現象，過去只要是共和黨的候選人就幾乎必然當選，所以投票意願很低，但是今年大家對川普不是熱烈支持就是誓死反對，有很多來投票的人是一生中從來沒投過票。

奧斯汀所在的查維斯縣(Travis County)，以及休士頓地區的福遍縣(Fort Bend County)在提前投票的第一日，投票機器出了一些問題，但沒有造成重大延誤，到上個周末為止，這兩縣都已有50%左右的登記選民已經投票。培瑞副教授最近經常去各地的投票所觀察、記錄，蒐集課程的實際資訊，有一天她看到一名等候的男子沒戴口罩，她請他為別人著想，但那人還反嗆她多管閒事。

培瑞副教授認為艾伯特州長應該規定排隊投票時戴口罩，既然不准全面通訊投票，至少應該為選民的安全著想。另外，西語裔選民多半傾向於民主黨的政綱，但是他們的投票意願很低，因此白登如果要在德州獲勝，必須在未來數日大舉動員西語裔選民。

通訊投票 德州 白登

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