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賀錦麗本周五來德州 民主黨員振奮

休士頓訊
民主黨副總統候選人賀錦麗(右)將於本周五(30日)赴德州拉票。(賀錦麗臉書)
民主黨副總統候選人賀錦麗(右)將於本周五(30日)赴德州拉票。(賀錦麗臉書)

民主黨副總統候選人賀錦麗本周五(30日)赴德州拉票，這是1988年以來首次出現的創舉，顯示德州的38張選舉人票有可能落入白登─賀錦麗手中，令德州的民主黨員十分振奮。

白登競選團隊25日給德州民主黨議員發電郵，宣布賀錦麗30日拜訪德州，囑咐德州的民主黨民意代表妥善安排行程，但電郵中沒有確切指出賀錦麗將會訪問哪幾個城市。德州民主黨分會對這項消息喜出望外，32年來沒有一位民主黨副總統候選人來過德州拜票，1988年洛伊德邊森(Lloyd Bentsen)之所以會來德州，主要是因為他是土生土長的德州人。

2016年川普以9%的差距贏得德州，根據德州大學與德州論壇報進行的民調，川普目前在德州以5%領先白登。德州前州長培瑞(Rick Perry)25日與記者聯絡時，確認川普在大選之前不會訪問德州，川普陣營審度戰情後，認為德州必然仍將落入川普囊中，因此要把時間心力花在12個戰場州。那些戰場州中，白登在十個州領先，川普在兩個州略居優勢。

白登也不會親自到德州來拜票，但白登陣營競選經費充裕，將會在德州耗資數百萬元做電視與收音機廣告。白登的妻子吉兒(Jill Biden)在德州提前投票的首日到過德州，她在艾爾帕索、達拉斯和休士頓站台時，呼籲民眾踴躍投票支持白登，打出一場漂亮的勝仗，不僅在這次總統大選中獲勝，也為將來德州的國會議員、州長、州議員選舉奠下長遠根基。

賀錦麗的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)已經代表白登團隊來過德州，他花了兩天時間在格蘭德河谷、聖安東尼奧和達拉斯拜票。前國會眾議員貝托歐洛克(Beto O'Rourke)與「勝選之道」(Way to Win)組織的創始人托瑞賈維托(Tory Gavito)在華盛頓郵報的社論中，敦促白登陣營在德州多投資源，趁著反川怒潮洶湧之際把德州翻藍。

德州 白登 民主黨

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