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孫兆漢無私奉獻 僑胞無限追思

休士頓訊
中華老人協會前會長、百齡合唱團前團長孫兆漢先生仙逝。
中華老人協會前會長、百齡合唱團前團長孫兆漢先生仙逝。

休士頓中華老人協會前會長、百齡合唱團前團長孫兆漢先生於2020年10月19日已返回天家，留給僑胞無限的追思與懷念。

孫兆漢先生自1995年至2007年，擔任休士頓中華老人協會會長，12年間兩度向聯邦政府申請經費興建「晚晴公寓」第一期、第二期計145戶，嘉惠數百位長者解決住房問題。

他在僑教中心開辦老人入籍英語班30多期，3000多人受惠；並爭取聯邦政府移民局到僑教中心舉辦公民入籍考試，為長輩僑胞提供莫大的方便，與安心的應試環境。

孫兆漢先生學養深厚，多才多藝，書、畫、各種工藝樣樣精通，熱愛音樂、合唱；創立「百齡合唱團」並擔負起團長之責，聘請音樂專業的王亞文老師義務指導及擔任指揮；孫兆漢先生自己編篡的「百齡歌選」為許多愛樂者珍藏。

百齡合唱團每週固定在僑教中心練唱，為年長僑胞提供最佳的社團活動與精神寄託。在團長、指揮的指導下百齡合唱團活躍於華人僑社和主流社會。每逢重大節慶更是演出頻繁；如春節園遊會、聖誕節、國慶酒會、國慶餐會演唱中美國歌及其他表演節目。百齡合唱團曾遠赴達拉斯、洛杉磯僑教中心演出，佳評如潮，轟動一時。

孫會長自奉甚儉，清廉無比，支持中華民國是他的信念，熱愛台灣是他不變的情懷，他服膺國父孫中山先生的理念「人生以服務為目的」；孫會長不計個人名利，在海外傳承中華文化、團結僑心，為身在異鄉的年長者服務全力以赴，無私奉獻，是僑社的楷模；他婉謝ㄧ切「僑務榮譽職」的頭銜，高風亮節，在僑胞的心目中他是真正的僑領，永遠令人尊敬與懷念，有意參加線上追思會的友人請在美中時間7時至9時上網，Meeting ID: 882 0898 1327，Passcode: Memorial。

聯邦政府 休士頓 移民局

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