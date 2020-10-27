保持生活動力 中華老人協會活動不間斷

中華老人協會會長趙婉兒通知所有會員，新冠病毒疫情 目前還沒結束，請會員多注意防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離 (6 英呎)以策安全。

為保持生活有動力並提升心情和精神、該會將會在視頻上舉辦iPad & iPhone , ESL,和其它課程的教學以及資訊或健康方面的講座。

由於疫情期間無法像過去可以到課室上課。會員在家中一樣可以與同學和老師在Zoom視頻見面和學習。如果會員們還沒安裝Zoom。每周一至周五上午10時到11時，到僑教中心後門停車塲，有義工為會員安裝和教授如何使用。

新舊會員換証，每周一至周五上午10時到11時在僑教中心後門停車塲接受辦理新舊會員換証。還沒有換証的會員請盡早辦理。以免不能参加該會所舉辧的任何活動，也將停寄活動通告。

國泰銀行基金會今年捐贈該會兩次總計$7500。趙婉兒感謝國泰銀行基金會和休士頓國泰銀行首席副總裁黃祖壽對長者的體恤與關懷。捐贈儀式將於11月14日第四季會員慶生會中進行。

第四季會員慶生會：11月14日（星期六）上午10時在僑教中心後門停車塲舉行。10、11、12月生日的壽星和非壽星， 須在11月11日前憑有效會員証打電話713-480-4885、或用Line、WeChat、Message向會長報名登記。該會將為「壽星」準備禮物和蛋糕一份。「非壽星」會員可領取禮物一份。

iPad和iPhone基礎班：將於11月4日開班到12月4日，一期五週，每週三和週五上午10時至中午12時在Zoom視頻上課。每班人數有限、請早報名。每班收費35元。有興趣的會員請於開班前、周一至周五上午10時至11時到僑教中心後停車場繳費報名，即時學習使用Zoom上線。也可以電話報名713-480-4885。

ESL英文班：11月2日開始，每周一和周四上午9:30至11:30 在Zoom視頻上課。有興趣參加的會員, 報名請電吳傳芬832-244-2851或Ben 281-933-4518。

營養午餐: 每周一至周五上午10時到11 時在僑教中心後門停車塲分發。想加入營養午餐者請到現場出示會員證、填表登記。年齡限60歲以上的會員。