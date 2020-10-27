我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

疫情惡化 死亡陰影籠罩德南

艾爾帕索訊
艾爾帕索市多處轉換成臨時醫院收容新冠患者。(艾爾帕索市網頁)
艾爾帕索市多處轉換成臨時醫院收容新冠患者。(艾爾帕索市網頁)

美國連續兩天確診人數超過8萬3000以後，德州格蘭德河谷地區葬儀社開始準備大批棺木和冷凍貨櫃，新一波死亡陰影籠罩德州南部疫情最猖獗的邊界地區。

23日與24日兩天的超高數字，印證了弗奇醫師以及許多衛生官員的預警，天氣轉涼感染情況會迅速惡化。德州目前是橘紅狀態，僅次於最高層級的大紅，美墨邊界的格蘭德河谷情況最惡劣，艾爾帕索市長迪馬戈(Dee Margo)宣布宵禁措施，每晚10時到次日清晨5時之間，非必要行業人員不准外出。艾伯特州長下令艾爾帕索的威廉鮑芒陸軍醫院(Willliam Beaumont Army Medical Center)把當地民間醫院的非新冠病患接收一部份，好讓醫院有病床治療新冠患者。

另外，艾爾帕索市的會議與表演藝術中心(Convention and Performing Arts Center)將轉換成臨時醫院，最多可以接收100名新冠病患。艾茉莉大學(Emory University)醫學院的德里歐教授(Dr. Carlos Del Rio)指出，經過半年多的實際經驗，政府還是沒有認真應付疫情的意願，造成疫情出現第三波增長，未來幾周情況會變得相當嚴峻，醫療人員會窮於應付，病人即使能得到病床也不可能得到最周全的照顧。

當地的葬儀社開始準備棺木和停屍冷凍櫃，日落葬儀社(Sunset Funeral Home)的經理魯罕(Christopher Lujan)指出，現在每天已舉辦三到四場的殯葬儀式，而從確診數字和住院人數來預測，情況會繼續惡化，政府不願積極面對危機，年輕健康的人不顧別人死活，造成疫情再度轉往錯誤的方向。年長者、肥胖者和糖尿病患等是新冠高危人士，即使是川普的支持者也知道所面對的風險，他們盡量不與外界接觸，以至於造勢會上大多是年輕的面孔，2016年支持川普的老年人，可能有相當百分比因為聯邦政府應對無方而流失。

疫情 德州 川普

上一則

保持生活動力 中華老人協會活動不間斷

下一則

未來18個月 75影視選喬州開拍 料雇用逾4萬員工

延伸閱讀

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例
達城房市熱潮 看好至明年

達城房市熱潮 看好至明年
德州選情 白登微幅領先川普

德州選情 白登微幅領先川普
斑馬貽貝氾濫 侵襲德州湖泊

斑馬貽貝氾濫 侵襲德州湖泊
白登能源政策 共和黨人趁機猛轟

白登能源政策 共和黨人趁機猛轟
白登穩贏？ 民主黨人忘不了2016年民調連贏但敗選的夢魘

白登穩贏？ 民主黨人忘不了2016年民調連贏但敗選的夢魘

熱門新聞

達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59
芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自YouTube@Bret Miller）

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

2020-10-19 09:40
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自當天網絡會議)

會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職

2020-10-22 12:51
川普20日晚出席於賓州伊利舉辦的造勢活動。(美聯社)

川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

2020-10-20 21:29
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡