疫情惡化 死亡陰影籠罩德南

艾爾帕索市多處轉換成臨時醫院收容新冠患者。(艾爾帕索市網頁)

美國連續兩天確診人數超過8萬3000以後，德州 格蘭德河谷地區葬儀社開始準備大批棺木和冷凍貨櫃，新一波死亡陰影籠罩德州南部疫情 最猖獗的邊界地區。

23日與24日兩天的超高數字，印證了弗奇醫師以及許多衛生官員的預警，天氣轉涼感染情況會迅速惡化。德州目前是橘紅狀態，僅次於最高層級的大紅，美墨邊界的格蘭德河谷情況最惡劣，艾爾帕索市長迪馬戈(Dee Margo)宣布宵禁措施，每晚10時到次日清晨5時之間，非必要行業人員不准外出。艾伯特州長下令艾爾帕索的威廉鮑芒陸軍醫院(Willliam Beaumont Army Medical Center)把當地民間醫院的非新冠病患接收一部份，好讓醫院有病床治療新冠患者。

另外，艾爾帕索市的會議與表演藝術中心(Convention and Performing Arts Center)將轉換成臨時醫院，最多可以接收100名新冠病患。艾茉莉大學(Emory University)醫學院的德里歐教授(Dr. Carlos Del Rio)指出，經過半年多的實際經驗，政府還是沒有認真應付疫情的意願，造成疫情出現第三波增長，未來幾周情況會變得相當嚴峻，醫療人員會窮於應付，病人即使能得到病床也不可能得到最周全的照顧。

當地的葬儀社開始準備棺木和停屍冷凍櫃，日落葬儀社(Sunset Funeral Home)的經理魯罕(Christopher Lujan)指出，現在每天已舉辦三到四場的殯葬儀式，而從確診數字和住院人數來預測，情況會繼續惡化，政府不願積極面對危機，年輕健康的人不顧別人死活，造成疫情再度轉往錯誤的方向。年長者、肥胖者和糖尿病患等是新冠高危人士，即使是川普 的支持者也知道所面對的風險，他們盡量不與外界接觸，以至於造勢會上大多是年輕的面孔，2016年支持川普的老年人，可能有相當百分比因為聯邦政府應對無方而流失。