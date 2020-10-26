國慶職場菁英論壇 與會者受益匪淺

「國慶職場菁英論壇」出席者踴躍。（劉美玲提供）

慶祝中華民國109年雙十國慶，休士頓 美南大專院校聯合校友會(校聯會）於10月17日（周六）上午10時以Zoom網路會議方式舉辦「國慶職場菁英論壇」。

該座談會系列總計三場分別是10月17日，24和31日，每場兩小時，主講人皆為各領域成就卓越人士。主題包括「職業成長與發展」及「平衡生活重要話題」。

座談會由校聯會副會長翁履中擔任主持人。嘉賓有休士頓經文處處長羅復文，僑教中心主任陳奕芳及國慶主委何怡中。菁英論壇有三個目的：第一校聯會希望幫助每個人在職業生涯中成長，並找到個人在職場及生活間的平衡；第二、鼓勵更多的人加入校聯會行列，持續拓展對社區的服務及回饋；第三、慶祝中華民國的雙十國慶日。

校聯會會長劉美玲感謝主講人分享個人經驗和智慧，啓發更多人在職業生涯更上一層樓。同時也感謝校聯會專業委員會成員，努力計劃這一有意義的活動，並感謝經文處和校聯會奬學金主席鄭大展及前理事長黃初平等的贊助。

國慶主委何怡中認為校聯會舉辦這樣一個教育座談會，慶祝雙十國慶，而主講人的經驗分享可以幫助大家縮短探索和實現人生目標的時間，預祝會議圓滿成功，同時期望每一個美國夢成真。

經文處處長羅復文致詞，雖然今年受疫情 大流行影響，生活方式有所改變，但是適應環境和增加競爭力，是給最後的勝利者的，相信這疫情將解決，成功是給有準備的人。陳奕芳致詞對於校聯會長期貢獻表示感謝和肯定，祝賀中華民國生日快樂。

當日第一位主講者Julie Dill 擁有36年的能源產業經驗，曾任Spectra Energy Corp首席通訊官，領導過2300員工，擁有哈佛大學商學院高層管理學位，被選為2016年最卓越的商業女性之一。她以「職業生涯歷程和經驗」與大家分享。

1981年畢業選擇接受殻牌的工作。那段期間，她有很多不同的工作責任增加與加班種種工作起伏， 職涯沒有直通路的，但是挫折中會讓自己學習更堅強。在90年代初，她被調到了休士頓市的總部，負責為董事會會議的副總裁制定專案。17年之後受聘為杜克能源公司擔任首席財務官，帶領財務團隊在不同環境，政府和文化，包括前往加拿大負責經營子公司，都交出卓越的成績單。分享給大家的總結是，必須建立良好關係，鼓勵大家保持開放的心態，失敗不要氣餒或放棄，傾聽是最重要的溝通技巧。

第二位主講人是Michael Hinton 曾是石油能源業之高級招聘顧問，他講述建立充滿信心的動態簡歷和成功面試 。他指出休士頓除擁有眾多石油之外，醫療保健不受繁榮蕭條浮動循環影響，仍保持強勢的行業，甚至在能源價格下跌時，仍有增長機會。

Hinton提供很多寶貴且實用的建議及訣竅，包含履歷表範例，於面試前對顧主及工作應有的分析研究及準備，在今年疫情狀況中的線上面談應該注意事項，正常時期的現場面試需知，如何處理薪資問題，面試後的感謝信及追蹤等，讓所有與會者受益良多。

講人林志豪律師是Lin&Valdez LLP 的常務董事，休士頓大學法學院畢業，在移民法，民事法，家庭法及遺產財務規劃各方面有非常豐富實務經驗。他針對現在的移民法，申請綠卡及臨時簽證等重要話題，做了深入淺出的介紹及講解。

專題主講後，出席者紛紛提問題，討論氣氛熱烈。主講人的熱心及獨特的分享，給與會者留下非常深刻印象，覺得受益匪淺。