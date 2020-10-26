我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

羅復文首訪天后廟 讚善良信眾

記者封昌明／休士頓報導
天后廟理事長周滿洪（右四）率全體理事在該廟大門前舖紅地毯，迎接羅復文（右五）等一行的到訪。（記者封昌明／攝影）
天后廟理事長周滿洪（右四）率全體理事在該廟大門前舖紅地毯，迎接羅復文（右五）等一行的到訪。（記者封昌明／攝影）

休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、僑務諮詢委員劉美，10月25日造訪德州天后廟，該廟理事長周滿洪率副理長楊贊榮、黎國威、陳作堅、Tony Luong及元老雲偉嘉等在正殿大門口舖上紅地毯迎接，雙方相談甚歡，羅復文允諾未來在天后廟擴建事務上提供必要的協助。

由於這是羅復文上任以來首次造訪天后廟，周滿洪循例介紹該廟在1987年12月落成時，中華民國僑委員捐贈了價值3萬美元的琉璃瓦供建廟之用，他至今仍然感念在心，34年來天后廟香火鼎盛，為了方便信眾有更寬敞的空間敬拜，在信徒們無私的奉獻下，已買下正殿後方的土地，希望未來在擴建工程上，台灣相關方面能提供一些技術上的指導。

羅復文除了允諾支持外，並強調台灣信仰自由，人民可以按自己意願選擇宗教，他看到天后廟的建築及各種裝飾及擺設，讓他有一種熟悉的感覺，像是回到台灣一樣，他感謝天后廟全體理事及會長，長期以來支持中華民國，並說，他曾外派新加坡及汶萊等東南亞的國家，對於天后廟善良的信眾篤信媽祖的精神非常敬佩。

陳奕芳及劉秀美先後致敬詞讚揚天后廟的香火鼎盛，媽祖對休士頓的民眾也相當的庇佑，雖然最近新冠病毒肆虐，但疫情阻擋不了僑委會和天后廟的友情。

周滿洪表示，25日巧逢天后廟舉行九九重陽節及呂祖恩師寶誕，全廟在舉行慶賀大典之際，台北經文處處長羅復文能夠到訪，讓全廟經生都感到非常榮幸，他也當面邀請羅復文今年除夕夜來到天后廟上香，為民眾蓋平安符大印，體驗一下信眾的熱情。

周滿洪（右二）向羅復文（右三）介紹德州天后廟的歷史。（記者封昌明／攝影）
周滿洪（右二）向羅復文（右三）介紹德州天后廟的歷史。（記者封昌明／攝影）

台灣 休士頓 新加坡

上一則

國慶職場菁英論壇 與會者受益匪淺

下一則

萬聖節將臨 家家戶戶裝神弄鬼

延伸閱讀

休城教師裝病 抗議防疫規定

休城教師裝病 抗議防疫規定
休城經文處 助台商創業

休城經文處 助台商創業
休士頓酒吧槍響 說唱歌手3死1傷

休士頓酒吧槍響 說唱歌手3死1傷
休士頓文化多元 各國美食遍布

休士頓文化多元 各國美食遍布
川普廣告牌塗鴉成「送進牢房」

川普廣告牌塗鴉成「送進牢房」
休士頓中國城 開放近兩百職缺

休士頓中國城 開放近兩百職缺

熱門新聞

芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自YouTube@Bret Miller）

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

2020-10-19 09:40
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自當天網絡會議)

會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職

2020-10-22 12:51
川普20日晚出席於賓州伊利舉辦的造勢活動。(美聯社)

川普賓州造勢 「賓州勝就贏大選」

2020-10-20 21:29
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%