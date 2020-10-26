羅復文首訪天后廟 讚善良信眾

天后廟理事長周滿洪（右四）率全體理事在該廟大門前舖紅地毯，迎接羅復文（右五）等一行的到訪。（記者封昌明／攝影）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、僑務諮詢委員劉美，10月25日造訪德州天后廟，該廟理事長周滿洪率副理長楊贊榮、黎國威、陳作堅、Tony Luong及元老雲偉嘉等在正殿大門口舖上紅地毯迎接，雙方相談甚歡，羅復文允諾未來在天后廟擴建事務上提供必要的協助。

由於這是羅復文上任以來首次造訪天后廟，周滿洪循例介紹該廟在1987年12月落成時，中華民國僑委員捐贈了價值3萬美元的琉璃瓦供建廟之用，他至今仍然感念在心，34年來天后廟香火鼎盛，為了方便信眾有更寬敞的空間敬拜，在信徒們無私的奉獻下，已買下正殿後方的土地，希望未來在擴建工程上，台灣 相關方面能提供一些技術上的指導。

羅復文除了允諾支持外，並強調台灣信仰自由，人民可以按自己意願選擇宗教，他看到天后廟的建築及各種裝飾及擺設，讓他有一種熟悉的感覺，像是回到台灣一樣，他感謝天后廟全體理事及會長，長期以來支持中華民國，並說，他曾外派新加坡 及汶萊等東南亞的國家，對於天后廟善良的信眾篤信媽祖的精神非常敬佩。

陳奕芳及劉秀美先後致敬詞讚揚天后廟的香火鼎盛，媽祖對休士頓的民眾也相當的庇佑，雖然最近新冠病毒肆虐，但疫情阻擋不了僑委會和天后廟的友情。

周滿洪表示，25日巧逢天后廟舉行九九重陽節及呂祖恩師寶誕，全廟在舉行慶賀大典之際，台北經文處處長羅復文能夠到訪，讓全廟經生都感到非常榮幸，他也當面邀請羅復文今年除夕夜來到天后廟上香，為民眾蓋平安符大印，體驗一下信眾的熱情。