華啟梅挺身力挺 西南管理區

中華文化中心執行長華啟梅（圖左）與Gary Gates在投票所巧遇，雙方展開一場激烈的辯論。 （記者封昌明／攝影）

中華文化中心執行長華啟梅利用假日做義工，到凱蒂地區的圖書館投票所呼籲民眾提前投票，巧遇近日亟思解散西南管理區的德州 眾議員Gary Gates，兩人在一番自我介紹後，隨即即展開一場激烈的辯論，由於立場不同火花四射。

Gary Gates說，他質疑西南管理區內的組織有問題，華啟梅說，西南管理區所有組織章程都是按休士頓 市政府行政法辦理，其法源來自德州州政府，他若想要解散西南管理區就必需先向市長反映修改，再到德州政府請願修法才能完成，而不是只有針對西南管理區，他的動作太具針對性，所有華人都應該起來反對。

華啟梅指出，西南管理區是美國少數多元化的族群的社區，具有各國的文化特色及美食，中華文化中心每年舉辦的中國城傳統文化導覽，西南管理區都有相關的支持，另外，百利大道的整修工程、下水道的設置，中國城從此不再淹水，這些都是西南管理區行政績效，民眾一定要了解事實的真相。

西南管理區主席李雄表示，Gary Gates其實是一個種族歧視者，他花了幾十萬美金，印製不實傳單，其目的就是在反中及反亞裔，他的確在西南管理區內有一些物業，但他的物業長期以來都藏污納垢，自己不做管理，整天到處散播謠言，也不到西南管理區的正式會議中提出意見。

李雄說，Gary Gates，61歲，白人，共和黨，家住休士頓郊區Richmond，是德州議會第28選區（在部分的Fort Bend福遍縣境內）州眾議員，在他的大半生中，做了許多備受爭議的事。

他從去年開始，現在還持續發動「廢除西南管理區」的請願，多年來他專門從事取得聯邦低利貸款或申請低收入 住房補貼的機會，購買低收入地區的破舊出租公寓，用來出租給低收入戶而累積財富，但疏於管理，導致社區治安每況愈下。

根據休士頓紀事報報導，Gary Gates在休士頓及附近地區擁有34棟出租公寓，其中大約四棟出租公寓位於西南管理區範圍內，坐落於Club Creek/Beechnut附近，是管理不善時常造成治安問題的地產物業。最近Gary Gates的許多低收入住戶因新冠肺炎疫情導致失業，沒錢繳房租，有超過100位租客被他趕出公寓，因人數太多而躍上了休士頓紀事報新聞版面，貴為德州州議會的眾議員，卻為富不仁，由此可見。

Gary Gates帶著白人的優越感，夾著低收入出租公寓帶來的財力，試圖推翻西南管理區這個由多元族群組成的管理團隊，試圖毀掉西南管理區辛勤經營多年有成，使西南區銳變成一個商業繁榮、地產逐年增值、與警察局密切合作維護治安、寬敞乾淨美觀的街道、百利大道不再淹水的亞裔文化、觀光、購物、美食的休士頓景點，也是住民安居樂業的理想社區。

Gary Gates想廢除西南管理區，目的是讓西南區治安惡化，地產價值滑落，以便他乘隙而入，低價購買，增加他擁有商業地產的版圖。李雄呼籲西南區（包括中國城）商業地產的業主，拒絕Gary Gates的分化，大家合作、共同努力，讓西南區、中國城好又更好。百尺竿頭，更上層樓。