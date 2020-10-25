斑馬貽貝氾濫 侵襲德州湖泊

德州湖泊中發現斑馬貽貝氾濫。（國家與海洋大氣管理局NOAA）

根據德州 公園和野生動物管理廳（Texas Parks and Wildlife Department，TPWD），德州北部湖泊中，斑馬貽貝（Zebra mussels）泛濫。

當地已在橫跨五個流域的30個德州水庫，與分支的河流中發現此情況，包括達拉斯東南部的錢伯斯水庫（Richland Chambers Reservior）。相關單位僅管在減少該物種上做出努力，然斑馬貽貝依舊在這些水域中不斷繁殖生長。

此外，聖安東尼奧地區的普萊西德湖（Lake Placid）、鄧拉普湖（Lake Dunlap ）和峽谷湖（Canyon Lake）都發現斑馬貽貝蹤跡，在瓢蟲湖（Lady Bird Lake）、特拉維斯湖（Lake Travis）、大理石瀑布湖（Lake Marble Falls）與強森林登湖（Lake Lyndon B. Johnson）等地方也有所發現。

斑馬貽貝並非德州的原生物種，然過去幾年卻出現在德州數個湖泊中。官員指出，大多數德州湖泊的條件，有利斑馬貽貝的繁殖。根據美國 地質調查局（U.S. Geological Survey），該物種源於黑海、裏海（Caspian Sea）與亞速海（Azov Sea）。

斑馬貽貝在海岸線上堆積尖銳的貝殼，這些貝殼影響休閒娛樂，傷害水生生物，也可能損毀船隻並堵塞取水口。

TPWD水生入侵物種管理資深科學家Monica McGarrity指出，「一旦它們入侵水體，完全侵入湖泊，產生負面影響只是時間問題，這就是為什麼船員都需採取相關清洗、排水和乾燥船隻步驟，防止貽貝繁衍的原因。」