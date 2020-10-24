郵遞投票已截止 把握最後一周提前投票

哈里斯縣選舉宣導處華裔官員芮久玟（右二）與黃登陸（左二）赴長和活動中心鼓勵老人出來投票。（記者封昌明／攝影）

就在2020年美國總統大選郵遞選票送件截止日的最後一日「10月23日」，哈里斯縣選舉宣導服務處華裔官員芮久玟攜帶了投票 模擬機，會同80/20俱樂部財務長黃登陸等前往長和老人活動中心進行宣導。

據了解中國城一帶的老人活動中心近半年來因為疫情 因素大都選擇關閉，長和活動中心應是率先開張的一家，很多老人好久不見了，大家都噓寒問暖一番，看到芮久玟等人的到來，大家都很興奮地圍上來詢問投票相關事宜。

長和老人活動中心有近百位長者，今年的大選在嚴峻疫情之下大都不願出門投票，她們只好上門服務，芮久玟耐心地向長者們解釋進到投票所後，一定要帶駕照 等身分證明文件，再到投票機前慎重投下神聖的一票。

黃登陸表示，23日是郵遞投票最後一天，只要信封上蓋的郵戳是23日都是有效票，24日就不行了，原則上郵局處理的時間大約是四天，照這個時程計算，開票當天應不致有延誤的情況出現。

芮久玟呼籲所有華人選民踴躍出來投票，把握最後一周的提前投票機會，錯過就要等到11月3日當天，歡迎民眾至HarrisVotes.com查詢更多信息，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。