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郵遞投票已截止 把握最後一周提前投票

記者封昌明／休士頓報導
哈里斯縣選舉宣導處華裔官員芮久玟（右二）與黃登陸（左二）赴長和活動中心鼓勵老人出來投票。（記者封昌明／攝影）
哈里斯縣選舉宣導處華裔官員芮久玟（右二）與黃登陸（左二）赴長和活動中心鼓勵老人出來投票。（記者封昌明／攝影）

就在2020年美國總統大選郵遞選票送件截止日的最後一日「10月23日」，哈里斯縣選舉宣導服務處華裔官員芮久玟攜帶了投票模擬機，會同80/20俱樂部財務長黃登陸等前往長和老人活動中心進行宣導。

據了解中國城一帶的老人活動中心近半年來因為疫情因素大都選擇關閉，長和活動中心應是率先開張的一家，很多老人好久不見了，大家都噓寒問暖一番，看到芮久玟等人的到來，大家都很興奮地圍上來詢問投票相關事宜。

長和老人活動中心有近百位長者，今年的大選在嚴峻疫情之下大都不願出門投票，她們只好上門服務，芮久玟耐心地向長者們解釋進到投票所後，一定要帶駕照等身分證明文件，再到投票機前慎重投下神聖的一票。

黃登陸表示，23日是郵遞投票最後一天，只要信封上蓋的郵戳是23日都是有效票，24日就不行了，原則上郵局處理的時間大約是四天，照這個時程計算，開票當天應不致有延誤的情況出現。

芮久玟呼籲所有華人選民踴躍出來投票，把握最後一周的提前投票機會，錯過就要等到11月3日當天，歡迎民眾至HarrisVotes.com查詢更多信息，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。

投票 疫情 駕照

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