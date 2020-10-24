白登能源政策 共和黨人趁機猛轟

白登在總統大選辯論會上重提能源政策，總統川普逮到機會大作文章。（美聯社）

民主黨 籍候選人白登在總統大選辯論中表示，美國的能源政策將從石油產業轉型，雖然他事後澄清不是要「撂倒化石能源」，而是要「處理化石能源的政策補貼」。但是隨著總統川普當天的大力反擊，要「德州 人好好聽著」，共和黨 人也跟著一擁而上，拿能源政策猛擊同選區的民主黨籍候選人，聲稱民主黨正要摧毀德州的經濟命脈。

當然，川普與共和黨的大力反擊，達拉斯晨報認為，原因之一就在德州很可能在11月3日大選轉向支持民主黨，讓川普成為1976年以來首度輸掉德州的共和黨籍總統候選人。而其他面臨民主黨人強力挑戰的共和黨籍現任民代，當然也想藉著白登的發言，試圖在最後倒數階段扳回一城。

共和黨籍聯邦參議員孔寧（John Cornyn）就批評民主黨對手黑格（MJ Hegar），稱她與白登是一國的，將要聯手搞垮德州石油與燃氣產業。就連沒有要競選的共和黨人都按耐不住，跳出來發言，類似州長艾伯特就說，白登想讓石油產業轉向，簡直是扼殺德州勞工的辛苦工作成果。

民主黨人則居於守勢，畢竟白登的政綱清楚寫著，要讓美國在2050年之前成為沒有溫室氣體的國度。因此他們只能走在政治鋼索上，一邊強調對抗氣候變遷的重要性，一邊反對極端主張。