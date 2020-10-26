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日本自然醣褐藻糖膠AHCC 免費試用

休士頓訊
日本自然醣褐藻糖膠AHCC，褐藻糖膠功效多，是保健預防最佳選擇。
日本自然醣褐藻糖膠AHCC，褐藻糖膠功效多，是保健預防最佳選擇。

您以為只有重症、化放療才可以服用褐藻糖膠嗎？隨著科學研究越來越多，褐藻糖膠的健康效益遠比您想像中多。

1996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡。褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力，減輕化放療引起的副作用。

另外，褐藻糖膠能夠有效地抑制和消除幽門螺旋桿菌，並減少胃黏膜炎症產生，促進正常細胞生長，修復潰瘍患處，改善消化系統疾病。褐藻糖膠含豐富的水溶性膳食纖維，能刺激腸胃蠕動，軟化糞便，減少有害物質在腸道內停留。

褐藻糖膠更能穩定血糖，清除血管壁上的壞膽固醇，減低心臟疾病風險。褐藻糖膠具有強大的抗氧化能力，有助於保護細胞，並預防因自由基產生的細胞變異。有研究指出，連續12個星期，每天服用一克的褐藻糖膠，能減少52%的關節炎症狀。

由此可見，服用褐藻糖膠能改善慢性疾病，預防細胞出現病變。如果想達到保健和預防的效益，建議每天攝取一克的褐藻糖膠。如果是重症或化放療的病人，每天需要至少攝取兩克的褐藻糖膠，甚至達到四至八克，才能發揮最理想的效果。

日本製造的自然醣褐藻醣膠AHCC，銷售遍布世界各地。客戶表示，化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。

自然醣褐藻糖膠AHCC產品包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華、日本AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。每瓶膠囊裝含有26克的高純度褐藻糖膠精華和12克的AHCC，每天服用兩顆膠囊，能有效提升免疫力、預防細胞病變、改善消化系統。每瓶膠囊裝有160顆膠囊，足以給您80天的保健防護，鞏固免疫。產品更通過美國FDA及USDA的嚴格進口檢驗，保證安全。

自然醣明白您的需求，不管您身在何處，只要到自然醣官方網站，也可以輕鬆安全購買自然醣褐藻糖膠產品。提供免運費到美加、中港台。今天立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，您也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com得到更多的優惠詳情。

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