Vistra砸8.5億 建太陽能發電
總部設於歐文市(Irving)的Vistra能源公司宣布，將在德州投資8億5000萬元裝置太陽能發電與儲能設備，朝「再生能源」(renewable energy)方向大步邁進。
川普上任以後大力提倡煤炭發電，並竭力阻礙歐巴馬總統任內贊助的綠色能源(green energy)計畫，但是Vistra能源公司決定放遠眼光，擁抱太陽能發電，逐步淘汰火力發電廠，並設下2050年完全無排碳的目標。Vistra能源公司是財星500大企業之一，去年的營業額是118億元，營業範疇包括美國的20州以及華府特區，是達福地區規模第15大的企業。
Vistra能源公司本周宣布的投資案，將在德州興建六個太陽能發電廠以及一個電池能源儲藏庫(battery energy storage facility)，企劃案完成後可以提供20萬戶住宅的尖峰用電量。公司預期在2027年之前，新設備可以取代該公司在伊利諾州及俄亥俄州的七間煤炭火力發電廠，目前那七間發電廠一共雇用700人。
歐文市政府6月時宣布，與一家「匿名」大企業達成投資協議，市府提供稅務抵減等優惠條件，該公司投資鉅額整建「拉斯科林納斯區」(Las Colinas)卡本特高速公路1925號的空置辦公大樓。本周這項協議曝光，原來該公司就是Vistra能源公司，它目前的總部是在歐文市的6555 Sierra Drive，這是規模比較小的辦公大樓。
雖然公司的新址與舊址都在歐文市，但拉斯科林納斯區是全國有名的商業區，許多家財星500大企業把總部設在這裡，包括艾克桑美孚石油公司(ExxonMobil)、個人日用品大廠金柏莉克拉克(Kimberley-Clark)、工程與建築公司福祿歐(Fluor Corporation)。另外，「拉斯科林納斯野馬」(Mustangs of Las Colinas)是全世界規模最大的馬匹塑像，也是外來人士必須參觀的地標景點。
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