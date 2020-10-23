Vistra砸8.5億 建太陽能發電

Vistra能源公司將在德州投資8億5000萬元裝置太陽能發電與儲能設備。（Vistra臉書）

總部設於歐文市(Irving)的Vistra能源公司宣布，將在德州投資 8億5000萬元裝置太陽能發電與儲能設備，朝「再生能源」(renewable energy)方向大步邁進。

川普上任以後大力提倡煤炭發電，並竭力阻礙歐巴馬總統任內贊助的綠色能源(green energy)計畫，但是Vistra能源公司決定放遠眼光，擁抱太陽能發電，逐步淘汰火力發電廠，並設下2050年完全無排碳的目標。Vistra能源公司是財星500大企業之一，去年的營業額是118億元，營業範疇包括美國的20州以及華府特區，是達福地區規模第15大的企業。

Vistra能源公司本周宣布的投資案，將在德州興建六個太陽能發電廠以及一個電池能源儲藏庫(battery energy storage facility)，企劃案完成後可以提供20萬戶住宅的尖峰用電量。公司預期在2027年之前，新設備可以取代該公司在伊利諾州及俄亥俄州 的七間煤炭火力發電廠，目前那七間發電廠一共雇用700人。

歐文市政府6月時宣布，與一家「匿名」大企業達成投資協議，市府提供稅務抵減等優惠條件，該公司投資鉅額整建「拉斯科林納斯區」(Las Colinas)卡本特高速公路1925號的空置辦公大樓。本周這項協議曝光，原來該公司就是Vistra能源公司，它目前的總部是在歐文市的6555 Sierra Drive，這是規模比較小的辦公大樓。

雖然公司的新址與舊址都在歐文市，但拉斯科林納斯區是全國有名的商業區，許多家財星500大企業把總部設在這裡，包括艾克桑美孚石油公司(ExxonMobil)、個人日用品大廠金柏莉克拉克(Kimberley-Clark)、工程與建築公司福祿歐(Fluor Corporation)。另外，「拉斯科林納斯野馬」(Mustangs of Las Colinas)是全世界規模最大的馬匹塑像，也是外來人士必須參觀的地標景點。