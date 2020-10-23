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西南航空冬季票 低至39元

休士頓訊
西南航空推出冬季低價票。（西南航空網頁）
西南航空推出冬季低價票。（西南航空網頁）

新冠疫情導致航空旅遊業哀鴻遍野，但總部在德州的西南航空(Southwest Airlines)宣布開闢九條新航線，全部都是針對休閒旅遊的顧客而設計，公司並展開冬季機票快閃特價(flash sale)促銷活動，最低票價有些只須39元。

疫情中商務旅行大減，企業逐漸發現像ZOOM這類的虛擬會議軟件相當有效，並且可以省去出差的時間和開銷，因此即使疫情消失，商務飛行也不可能恢復到往日的榮景。休閒旅遊不具必要性，因此顧客對票價可能斤斤計較，過去不是航空公司屬意的區塊，但現在必須開發，好讓營業額提升。

這次新闢的航線專注於避寒與滑雪的度假區，包括佛羅里達州邁阿密(Miami)、南加州的棕櫚泉(Palm Springs)和科羅拉多州的蒙特羅斯(Montrose)。滑雪季節即將開始，西南航空本有許多飛到科州丹佛國際機場的航班，現在有了從丹佛國際機場快速連結航班，到蒙特羅斯滑雪城便捷許多。

南加州的棕櫚泉是出名的避寒勝地，許多好萊塢明星在這裡擁有度假屋，西南航空繼阿拉斯加航空之後，開闢了到這個荒漠甘泉城市的航線。西南航空過去飛到南佛州的班機，使用的是羅德岱堡-好萊塢國際機場(Fort Lauderdale-Hollywood International Airport)或棕櫚灘國際機場(Palm Beach International Airport)，新航線則是直接飛到邁阿密國際機場(Miami International Airport)。

另外，西南航空推出全國冬季快閃特價，買來回票時單程最低票價有些只要39元，但是顧客必須在中部時間22日午夜之前購票。關於快閃特價的詳情，請上southwestairlines.com查詢，在Departure City欄打入起飛城市，就會列出各目的地的航線和價格，超廉機票數量有限，請趁早選購。

機場 航線 疫情

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