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最高法院：准哈里斯縣免下車投票

休士頓訊
德州最高法院允許哈里斯縣繼續使用「免下車」投票點。（哈里斯縣書記官辦公室提供）
德州最高法院允許哈里斯縣繼續使用「免下車」投票點。（哈里斯縣書記官辦公室提供）

德州最高法院於10月22日裁決允許哈里斯縣（Harris County）的居民通過縣內的10個「免下車」（得來速）投票點（Drive-thru Polling places）進行投票，並駁回了哈里斯縣共和黨對得來速投票的質問。

為了在疫情期間保證更多居民能夠安全投票，哈里斯縣於六月份宣佈將設置10個免下車投票點以方便選民。在7月份的初選中，哈里斯縣已經對免下車投票點進行測試。在測試過程中，選民在工作人員的指引下拿取可移動投票機，並有序駕車排隊進行投票。截止到10月21日，已經有73000名哈里斯縣居民通過免下車投票點完成了投票。

儘管在幾月前公眾就已經得知了免下車投票點的存在，但德州共和黨一直到上周才向法院對這一投票方式提出質問。共和黨認為該投票方式是路邊投票（Curbside Vote）的拓展，並認為該種投票方式應只針對有身體殘疾的居民。同時共和黨也要求德州法庭裁決，所有通過路邊投票點進行投票的選民必需完成殘疾選民登記。

哈里斯縣書記官辦公室表示，免下車投票是由許多分開的投票點組成，與連接在一起的路邊投票點不同。在這種情況下，該辦公室認為免下車投票點應該向所有選民開放。根據德州的首席選舉主管（Chief Election Offcial）因格瑞姆的說法，免下車投票點「是一種有創造性，並可能在法律上可行的投票方式」。

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