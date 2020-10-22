休城經文處 助台商創業

德州台商會及在台灣的新創公司線上開講，獲得廣大迴響。（休士頓僑教中心蔡錦珊提供）

休士頓台灣 商會、駐休士頓台北經濟文化辦事處及休士頓華僑文教服務中心10月18日晚間合辦「i台灣線上開講-投資 台灣講座」，邀請南瓜虛擬科技有限公司、奇翼醫電股份有限公司、唯醫生技股份有限公司與美南地區僑台商交流。

活動吸引達福地區台灣商會會長方芸芸、美南台灣旅館公會會長何怡中及美南台灣旅館公會青年團團長蔡維妮等70餘位僑台商及青商報名參加。經文處處長羅復文、經濟組組長徐炳勳、科技組組長李君浩、文教中心主任陳奕芳及副主任楊容清均出席共襄盛舉。受邀的三家公司都是台灣經濟部中小企業處G Camp輔導的新創公司。

休士頓台灣商會會長張智嘉希望透過本次座談結合台美兩地資源，促進台美雙邊經濟交流。羅復文表示，希望藉此契機將商界的人才、資金及熱情和台灣新創技術結合起來，協助台灣新創企業發展。陳奕芳肯定商會克服疫情及空間限制，運用新科技舉辦美南首場線上商機交流座談會。

三家企業依序進行業務簡報後，由休士頓大學陳建賓教授就各企業產品特性、市場進入及資金募集與廠商交換意見，其後由李君浩組長分析休士頓地區產業現況及各產品發展潛力。亞裔健康教育協會前會長施惠德醫師亦針對奇翼與唯醫兩家生技公司產品，就醫學實務面提出寶貴意見。與會台商與業者互動熱烈，商會表示將繼續協助有意願投資的台商與企業聯繫，共創雙贏。