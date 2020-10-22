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集選票僅一處 偏遠惹民怨

奧斯汀訊
查維斯縣只有一個收選票的地點，奧斯汀地區選民抱怨開車開得太遠。（Travis County網頁）
查維斯縣只有一個收選票的地點，奧斯汀地區選民抱怨開車開得太遠。（Travis County網頁）

查維斯縣(Travis County)只有一個收選票的地點，收票作業進行得還算順暢，奧斯汀地區選民最大的抱怨是開車開得太遠，平白耗掉許多時間和汽油。

查維斯縣選務辦公室預期在11月3日正式投票之前，一共會收到10萬份通訊選票，該縣唯一的選票收集處是在奧斯汀市的北部，這個地點一共有八條線道，駕駛人不必下車，選票打上時間戳印以後投入票箱，就算完成了投票，等候的時間不會超過五分鐘。不過有些選民表示，他們住在比較偏僻的地方，長途開車到這裡浪費了時間和汽油。

15日（上周四）一名德州法官判決艾伯特(Greg Abbott)州長限制每縣只能有一個收票地點不合州法，但州檢察長辦公室立即向聯邦上訴法院提出上訴，不知何時訴訟才能終結，即使最後判決必須增設收票點，選務辦公室可能也沒有時間加設。過去的選舉中沒有出現過通訊投票如此踴躍的現象，而且提早投票的人多半是偏向民主黨，這是共和黨籍州長不樂見，因此他百般設法阻撓。

另外，德州論壇報批露，川普的執政以及他不循規矩的言行，讓許多德州人深惡痛絕，因為反川浪潮洶湧，艾伯特州長擔憂州眾議會可能因而翻藍，因此他的競選團隊出資給20多位面臨重大挑戰的共和黨眾議員，在選前最後兩周打電視與收音機的廣告戰，總金額達到數百萬元之多。

由於德州明年會進行選區重劃，保持州議會共和黨多數的態勢極為重要，把選區劃分成有利於共和黨，對未來許多年的選舉結果有深遠的影響。2018年期中選舉時民主黨淨贏12席，這次選舉如果能淨贏9席就可成為眾議會的多數黨。

通訊投票 德州 共和黨

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