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深紅德州或轉藍 改寫美國歷史

編譯組／綜合報導
德州民主黨競選委員會推出翻盤的文宣。（委員會臉書）
德州民主黨競選委員會推出翻盤的文宣。（委員會臉書）

政治評論者James Moore在CNN的專欄中指出，2020年的德州，很可能會像1901年的德州一樣，改寫美國歷史。數據顯示，德州的非白人人口已經居於多數，而且未來會越來越多，而且今年的選民比往年更為踴躍，單是休士頓一地，提前投票首日的人數午後就突破紀錄，在在顯示德州也許不再是共和黨鐵票區，而是兩黨都想主導的搖擺州。

評論指出，德州Spindletop在1901年發現了當時全球最大的油田，改寫了美國能源工業史。而政治的Spindletop或許正要出現，因為德州將不再是民主黨禁區。這種轉變可能引發未來數十年的趨勢，包括更為多元的政府組成、更公平的稅制、更完善的健保，與就業、基建計畫。

評論舉出的證據包括：

一，登記投票的選民較2016年大選時多了180萬人。州務卿稱2020年登記的每5人中，就有1人沒登記參與2016年投票。德州整體登記選民更增加到破紀錄的1690萬人。其中，多數新增選民來自傳統支持民主黨的選區，包括休士頓、聖安東尼奧、奧斯汀。

二，人口消長。較為支持民主黨的選區，如奧斯汀2000年至2019年的人口就增加了快30%；同時期，曾是共和黨票倉的鄉村縣份，根據聯邦人口普查局（U.S. Census Bureau）的數據，至少有96個出現人口減少。

三，族裔變化。德州白人比例已由1980年代的68%減到40%，不再是「多數民族」。取而代之的是拉美裔、3非裔與亞裔，他們已經成為「居多數的少數民族」（majority minority），而且未來只會更多，不會更少。

從德州教育廳（TEA）的入學數據來看，K-12去年的入學人數為550萬人，拉美占53%、白人占27%。另外，非裔13%，亞裔5%。他們未來成年後，將進一步重塑德州政治生態。根據非正式統計，2014年的州長選舉中，只有72.5萬拉美裔投票，但2018年卻增加至170萬人，換言之，每年都有30萬人滿18歲。

當然，這些變化加總起來，德州成為共和、民主兩黨的必爭之地，並不意外。不過評論認為，共和黨的做法過於強制，例如州長艾伯特(Greg Abbott)就限制集票箱的數量，但是民主黨則能深入基層，包括在8月31日至9月4日間，遊說了120萬名未登記的德州選民。

德州 投票 民主黨

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