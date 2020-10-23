把台灣原物料、設備搬到美國 Wintech Medipro口罩 品質更勝國家隊

Wintech Medipro負責人王寵瑜（右二）強調，所有原物料及設備全部都是台灣製造。

就在美國 今年初疫情剛爆發時，全世界都在找口罩，Wintech Medipro負責人王寵瑜表示，連身在美國的自己跟家人，也為了買不到口罩而煩惱，沒想到這個號稱世界強國，竟然連給民眾基本的防護保障都沒有。這時候他跟好友提出構想，既然買不到，與其到處拜託家人朋友幫忙買口罩，倒不如自立自強自己生產。

王寵瑜過去從事的是台灣 的科技業，從來沒接觸過口罩這個產業，對口罩生產完全沒有概念，看到台灣要組口罩國家隊時，他馬上把這些國家隊的廠商記錄下來，請台灣同事幫忙接洽這些廠商，跟他們說他想在美國生產口罩。一開始這些廠商覺得王寵瑜是詐騙集團，因為沒有人會花大把鈔票把這些設備、原物料搬去美國生產，經過不斷溝通，努力說服廠商，經過漫長的等待，終於得到廠商的支持，願意提供原物料跟設備。

獲得台灣長宏、敏成、松勝等廠商的支持，王寵瑜心存感激，因此跟廠商保證，只要願意提供所需的原物料，Wintech Medipro一定保證成為他們在美國的策略夥伴。Wintech Medipro所有的原物料100%來自台灣，他們很慶幸之前台灣發生過國家隊使用非台灣生產的原物料產生品質疑慮，在Wintech Medipro生產的口罩並不會發生。

王寵瑜表示，既然要在美國做口罩，就要打美國製造的品牌，美國醫療口罩的標準比台灣嚴格，因此Wintech Medipro只做醫療等級的口罩，所以一開始Wintech Medipro生產環境就依照FDA 510K醫療器材生產標準，口罩全部符合還遠超過美國ASTM標準，這些也要歸功台灣這些設備及原物料廠商對於品質的堅持。

目前市場口罩氾濫，價格低廉，品質不一，王寵瑜相信現在大家都不缺口罩，而且大家也囤積很多口罩，市場上口罩價格落差很大，從幾塊錢到幾十塊錢一盒的口罩都有人販售。到目前，美國雖然很多地方仍規定要戴口罩，但為什麼感染人數還是不斷上升？除了很多人不遵守防疫規定外，最重要的是戴了無效口罩。

口罩的原理是利用口罩中間的熔噴布去吸附細菌病毒，雖然戴了口罩，但口罩如果不具吸附病毒細菌的能力，這些微小的粒子一樣會穿過口罩入侵人體。有人會說我們的口罩都有寫醫療等級，但有多少人真正看到生產廠商的生產環境及檢測 報告？還有，現在流行在口罩上面做顏色及印刷變化，但有誰想過這些染料有經過檢測嗎？大部分的染料都含有鉛，當長期把這些可能有毒的染料貼在臉上，再經過呼吸道吸入體內，你安心嗎？

當你把低價跟流行花樣放在前面的時候，等於把自己的健康放在後面，Wintech Medipro一貫堅持恢復到口罩原本的功能，就是保護自己、不做花俏有傷害人體疑慮的產品，當每個人都能確實戴上安全有效的口罩，保護好自己，大家才能早日擺脫病毒的糾纏。

Wintech Medipro堅持品質第一，全面使用來自台灣的原物料，所以Wintech Medipro產能不可能無限擴大，也因此，Wintech Medipro只專門提供真正需要高品質口罩的醫療機構及醫療設備供應商。

一般消費者如果想要購買，可以透過社團或公司接洽，Wintech Medipro希望大家能感受到Wintech Medipro口罩跟市售一般口罩完全不同的品質，比請親友在海外代購的更好。

Wintech Medipro公司地址：22110 Merchants Way Ste 170, Katy , TX 77450，電話：8327019951，Ｗeb: www.wintechmedipro.com。