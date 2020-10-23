亂世出英雄-聯邦眾議員候選人Sri Kulkarni 為家難、國難和天下難的付出 得到華裔社區支持

SRI與母親一起參加公益活動。（SRI選舉團隊提供）

曾經出使台灣2年的聯邦眾議員的Sri Kulkarni(施瑞. 庫卡尼) 最近為2020大選，舉辦多場與休士頓華裔 和亞太社區的見面會， 主要支援者包括德州 華裔議員吳元之(Gene Wu)、前任休士頓市議員關振鵬(Gordon Quan)、斯坦福市議員譚秋晴(Alice Chen)、 西南管理區主席李雄(Kenneth Li) 等都在線上對美中關係和貿易戰 、COVID疫情 和經濟癱瘓、種族矛盾和仇華等問題參與討論。 Sri坦誠溝通他的看法表示，他參加競選是為了面對危機、承擔責任、説明移民包括華裔爭取權益。

Sri並為觀眾的疑問做出回答。 他們提到最近接到了不少對他的負面廣告，因為競選對手把他成長的挫折，作為人身攻擊，把他的政綱極端化和扭曲譭謗。 為了回應，他不得不請他的母親和目睹過他在休士頓長大的人做回復，並且做了一個短片，放到YouTube上,HTTPs://youtu.be/qstyj9Tp-Ss。

Sri的母親提到她的先生在20多年前，因患癌症最終不幸辭世。 Sri照顧父親進出醫院，放棄了自己去名牌大學的機會並休學一年，幫助家裡承擔看病的費用，幫助母親撫養三個未成年的弟弟妹妹。 為了家庭他做出了付出和犧牲，使獨身的母親度過感情和債務的難關，使弟弟妹妹都進入了長春藤大學。 這段經歷，使他深知醫療保障和可負擔性對普通家庭的重要。

百善孝為先，Sri不但是以家庭為重的長子，而且以優異成績大學畢業後即進入國務院，被當時的國務卿鮑威爾(Collin Powell)派往伊拉克出使中東，正值伊拉克戰爭最緊張的時期。 Sri為國家出生入死，在所不惜。 此後他又曾被派往其他重要地區，包括俄國、南美、台灣等地 。Sri 頗具語言天賦，會6種語言包括中文和俄文等。 14年中為國效力，在期間遇到的各種困難和危機比比皆是。 因此，他也深知一個穩定的社會、族裔和國家之間的和諧是百姓生活的關鍵。

2016年大選前後，Sri痛心於美國社會的撕裂、混亂和倒退、族裔和黨派之間的仇視和暴力，以及美國國際地位的墜落。 內戰外亂，讓他憂心忡忡。 但攘外必先安內，他毅然決定放棄自己在國務院的工作，回到老家德州休士頓。 他本希望為德州參議員的Beto O'Rourke助選，但受到Beto的鼓勵和啟發，決定效力於德州大眾和老家社區的最好方式，是參加休士頓的眾議員競選，從而扭轉社會和國家危機。

自2017年底，Sri即開始了3年的艱苦努力，馬不停蹄，挨家挨戶上門拜訪走破了多雙鞋子，各個族裔進行27種語言的溝通和商討。 為了鼓勵亞裔學生和華裔第二代，他曾舉辦多次培訓並親自與他們一起工作。 因此2018年期中選舉後，Sri 打破這個國會選區的歷史，迫使現任國會議員退出再選，而Sri自己也成為全國矚目的亞裔候選人、新星和領袖,並可望成為德州第一任亞裔國會議員。

幫助Sri競選的第一個社區支援者施慧倫(Helen Shih)博士談到、競選的艱辛和付出只有周圍目睹的人知道。 Sri 放棄了自己的一切，包括工作和收入，因為競選的忙碌和緊張，犧牲了自己的生活和休息。 競選工作每天16小時超負荷，7天一周高強度之下運轉，從沒有間歇過。 尤其是在COVID疫情開始之後，Sri為了社區安全，再次做出犧牲，取消了所有公眾集會，並將助選工作全部轉移到網上。 他自己親自參加多次疫情救援和捐獻，並修改政策綱要，希望美國國會以科學控制疫情，保障醫保和社保，恢復就業和經濟作為首要任務。

這樣的付出和奉獻,只有像Sri一樣的勇士智者能夠承當。 家難、國難、天下難，正是亂世出英雄的時候。 Sri寄希望於每一個社區成員，每一個族裔的團結一致，公共努力，加入到「天下興亡,匹夫有責」的承擔中。 華裔的權益正在美中危機和種族衝突中受到前所未有的威脅。民眾可以用手中一票，選擇自己的命運和華裔的未來。

因受到COVID疫情影響，每個人需要做好提前投票的準備，保護自己神聖一票。 提前投票於10月13日(周二)到30日(周五)。 投票時間和地點及詳情，可以到 Sri2020.com 上找到,或到 MyTexasVotes.com 上查到。