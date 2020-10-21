我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院民主黨 擋下「縮小版」紓困案

佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

女子機上身亡 新冠斷她回家路

達拉斯訊
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。（達拉斯縣衛生局網站）
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。（達拉斯縣衛生局網站）

達拉斯郊區加蘭德市(Garland)一名30多歲的女子，從亞利桑那州飛回德州途中呼吸困難，她還沒被送達醫院就回天乏術，法醫的調查報告日前出爐，原來她當時已感染新冠病毒。

達拉斯縣縣長克雷簡金斯(Clay Jenkins)19日向大眾宣布這項消息，因為個人隱私保護法規，他沒有公布死者的身分，但表示這名女子原本就有健康上的問題，7月某日這位加蘭德市民從亞利桑那州飛回德州時，在飛機上出現呼吸困難的情況，機組人員取來氧氣罐給她補氧，並請塔台聯絡機場緊急應變。

飛機降落後機場人員在跑道上架設緊急用梯(jetway)，但這時病人呼吸心跳停止，急救人員無法把她救回，遺體後來交給法醫辦公室調查確切死因。這宗個案指出新冠病毒感染後可能出現的許多意外狀況之一，上飛機之前這名女子並沒有明顯症狀，可能是飛行狀況導致呼吸困難，短短的旅途上她的生命就被病毒奪走。

艾伯特(Greg Abbott)州長本月稍早允許酒吧重啟，以50%的容量營業。簡金斯縣長批評州長此舉不當，讓居民以為可以邀請親友到家中聚會，將造成疫情再度失控。州政府衛生局發布的數據顯示，前兩周的確診數量雖有減少，但上周數目又跳升，艾茉莉大學(Emory University)醫學院的流行病學教授卡洛斯德里歐醫師(Dr. Carlos del Rio)指出，天氣轉涼民眾多在室內活動，節日接踵而來群聚機會大增，未來數周疫情可能出現第三波的暴增。

由於聯邦政府沒有整體的防疫標準，個人只能尋求自保之道，畢竟染疫之後之後受苦的是自己和家人，財務狀況更可能遭受重創，除非得到像川普那樣的醫療照顧，還可能留下嚴重的後遺症。52歲的卡門勒瑪(Carmen Lerma)感染病毒後，在ICU治療45天才脫離險境，但現在面臨另一個困境，她的肺部慘遭蹂躪，需要雙肺移植(double lung transplant)才能恢復健康，但不知何時才能等到捐贈的肺，她也付不出手術費，讓她在生死抉擇之間痛苦掙扎。

德州 疫情 機場

上一則

哈里斯縣提前投票 首周創紀錄

延伸閱讀

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

女子機上暴斃 新冠斷她回家路
解放軍驅離外機影片曝光 距離近到「可見機號」

解放軍驅離外機影片曝光 距離近到「可見機號」
德州選民投票難度 全美居冠

德州選民投票難度 全美居冠
德州郵寄投票與簽名不符將視無效

德州郵寄投票與簽名不符將視無效
德州博覽公園水族館 吹熄燈號

德州博覽公園水族館 吹熄燈號
德州登記選民爆增 破歷史紀錄

德州登記選民爆增 破歷史紀錄

熱門新聞

芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自YouTube@Bret Miller）

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

2020-10-19 09:40
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
張敏如。（費耶特郡監獄提供）

華裔按摩女提供色情服務 喬州被捕

2020-10-14 14:27
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
湯姆斯河高中北校17歲學生Anthony Ribeiro。(取自臉書)

拒絕摘下房內川普標語 新州高中生被踢出網路課堂

2020-10-14 16:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了

垃圾桶藍、貨車藍？iPhone 12特殊色開箱 網友：不想買了
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？