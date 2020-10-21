增強免疫力 最佳防新冠法
達拉斯國慶籌備會與達福地區急難救助協會於10月17日在線上合辦「慶祝109年雙十國慶專題演講」，邀請急診醫師周浩昌教授以「新冠肺炎的十大迷思」為題，說明他這幾個月來的問診心得，吸引逾70位僑胞上線聆聽。
活動由僑務促進委員楊惠清主持，國慶籌備會總召集人張志榮感謝周浩昌以專業角度為僑胞講解新冠肺炎防疫方法，同時也感謝僑務委員會對活動的支持。急難救助協會會長孟敏寬僑務委員致辭提到，日前請新冠肺炎患者陳森分享治療經驗，受到僑胞熱烈迴響，此次延伸議題協助大家對新冠疫情有更多瞭解。陳奕芳則表示，達拉斯國慶籌備會與達福地區急難救助協會熱心僑社事務，經由兩次演講會，相信大家對新冠肺炎有正確知識及應對方法。
演講中，周浩昌綜合這幾個月民眾經常提到的問題，表示戴口罩、保持社交距離及勤洗手仍然是防疫的不二法門，但強調在密閉空間中僅維持社交距離無法有效防疫。他強調，目前沒有治療新冠肺炎的特效藥，疫苗在短期內也不可能上市，因此加強自身的免疫力非常重要；現在遇上流感季節，建議大家施打流感疫苗，一旦不幸染疫可減少診斷及治療的困難。如果有任何肺炎徵兆，他仍建議先請教家庭醫師。演講之後，主辦單位也安排意見交流，提問踴躍，可見大家對於第二波新冠肺炎來襲無不憂心忡忡，希望儘早做好抗疫準備。
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