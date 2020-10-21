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【休城公寓殺警】兇嫌兩度家暴 妻報警僅備案

休士頓訊
51歲兇嫌Elmer Manzano因槍殺警員被逮補。（警方公布照片）
51歲兇嫌Elmer Manzano因槍殺警員被逮補。（警方公布照片）

休士頓警局的警佐普雷斯頓(Harold Preston)20日遭到兇嫌曼札多(Elmer Manzano)在案發的公寓槍殺前，兇嫌的太太在周末兩度因家暴報警，但當時警方只是備案，不料第三天即鑄下殺警案，曼札多最後在住所被警方逮捕。由於他身體上半部有槍殺，被警方送往地方醫院Ben Taub Hospital治療。

休士頓警局局長阿賽維多(Art Acevedo)證實，警局接到兩通來自兇嫌曼札多(Manzano)妻子的家暴報案電話。據悉，曼札多夫妻在剛過去的周末，因為兒子而發生口角，當時警局即已接到報案電話，發現曼札多藏六顆子彈，但沒有槍枝的蹤影，因此警方只以「沒有發生任何攻擊事件」備檔紀錄。

電視台ABC 13追蹤該案發現，兇嫌的妻子因為家暴多次向警局報案，分別在17日及18日兩天都有報案紀錄。此外，兇嫌的14歲兒子身體上也有受傷痕跡，案發當天同樣被槍傷，隨後被送往德州兒童醫院（Texas Children's Hospital），傷勢如何目前未知。

根據檔案顯示，這名兇嫌有些犯罪前科的紀錄。在2002年12月因盜竊一輛轎車被逮補。

執法人員指出，這名兇嫌在槍傷兩名警員後，將自己鎖在公寓住處內。警局因此出動SWAT特警小組前往支援。

家暴 休士頓 德州

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