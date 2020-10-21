休城民宅傳槍響 兩警一死一傷

值勤41年警佐Harold Preston。（休士頓警察工會）

休士頓 市區Holly Hall街上一處民宅20日上午的槍擊 案，導致值勤長達41年的資深巡佐普雷斯頓(Harold Preston)頭部中彈，送醫後不治身亡。

另一名員警沃勒(Courtney Waller)手臂中彈，兇嫌的14歲兒子同樣手臂中彈，都被送醫治療。51歲兇嫌曼札多(Elmer Manzano)在短暫對峙後投降，接著因上腹部中彈送醫治療。

休士頓警局局長阿賽維多（Art Acevedo）表示，員警在上午8時15分抵達Holly Hall街2600街區的民宅，然後與報案女子談了快一個小時。女子表示她與先生已經分居，她想拿回個人物品，但是先生卻不願開門。

近9時25分時，14歲的男孩打開了大門，但男孩的父親曼札多拿著槍。兩名員警普雷斯頓和沃勒隨後遭到槍擊。隨後趕到現場支援的員警將普雷斯頓拖出大門，然後與槍手曼札多對峙。曼札多最後於10時26分放棄抵抗。

普雷斯頓在警局內頗受好評，同事稱他受人敬重、喜愛。局長阿賽維多則說普雷斯頓是個和善的英雄。德州 州長艾伯特(Greg Abbott)也發文致意，並希望受傷的警員沃勒早日康復。