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博覽公園水族館 吹熄燈號

達拉斯訊
博覽公園達拉斯水族館將永久關閉。（水族館網頁）
博覽公園達拉斯水族館將永久關閉。（水族館網頁）

德州歷史上第一間水族館無力繼續營運，4000隻水生動物分贈完畢後將永久關門，但同一地點的德州博覽會場周五起舉辦四天的「美食得來速」(Fair Food Drive-Thru)活動。

德克薩斯共和國(Republic of Texas)在1836年成立，1936年舉行「德克薩斯百年博覽會」(Texas Centennial Exposition)時，在達拉斯的博覽公園(Fair Park)同時開放了「博覽公園達拉斯水族館」(Dallas Aquarium at Fair Park) ，那是德州的第一間水族館，後來改名為「博覽公園兒童水族館」(Children's Aquarium at Fair Park)。

水族館因為疫情在3月中旬關閉，一直到現在都還沒有重新開放，不過在疫情發生之前，這間水族館已經虧損了至少十多年，達拉斯動物園(Dallas Zoo) 從2009年接管，條件是虧損的金額要由市政府負擔。經營水族館耗資巨大，員工的薪資福利、水族動植物的營養、健康與照顧、建築物與設備的維護都需要經費，門票收入無法應付開銷。

達拉斯動物園執行長格雷格哈德森(Gregg Hudson)本周宣布，在所有的水族動物分贈完畢後，博覽公園兒童水族館將結束營運。因為水族館現在不開放，許多民眾想再去回味童年的歡樂時光也無法如願以償。今年8月，達拉斯動物園首度宣布有意關閉水族館並且給25%的員工放無薪假(furlough) ，社區人士開設了一個GoFundMe籌款網頁，並且收集民眾的簽名，希望能把這間有84年歷史的水族館保住，但終究沒有成功，想去看最後一眼的人也沒機會了。

今年的州博覽會(State Fair)也因為疫情停辦，但是博覽會的飲食攤位仍然以「得來速」的方式販售，從本周五(9日)至下周一(12日)民眾可以到博覽公園與吉祥物「大德」(Big Tex)合影，然後購買喜歡的飲食。因為疫情每天的票數有限，應該盡早上bigtex.com預約，最便宜的套裝是65元，包括至多八人的入場券、與大德合影、兩杯飲料、兩支玉米狗(corny dogs) 、一份炸薯條、一份炸巧克力夾心餅乾(fried Oreo) 、一包棉花糖(cotton candy) 、一包爆玉米花。

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