湖木教堂首度重啟 教友感動落淚

湖木教堂有1萬6800個座位。(教會臉書)

位於69號「西南高速公路」(Southwest Freeway)旁的「湖木教會」(Lakewood Church) ，從3月以來第一次開放做禮拜，許多來參加的教友表示飢渴多時的心靈現在終於得到神恩滋潤，有些教友甚至感動到落淚。

美國 號稱為「機會之土」(Land of Opportunities) ，只要肯努力又有一些天賦資質，人人都可以達成「美國夢」，創業投資固然可以致富，打球打得好也可以名利雙收，連傳教傳得棒也能成為億萬富豪，湖木教會的創始人歐斯汀夫婦就是實證，喬爾歐斯汀(Joel Osteen)和他的妻子維多莉亞的教會是美國最大的基督教會之一，湖木教堂的1萬6800個座位每個星期天都座無虛席，禮拜也在電視和網路上即時轉播，追隨者至少有幾十萬人，但也有人批評他們其實是宗教企業家。

3月份教堂因疫情關閉以後，湖木教會每星期都還是做虛擬禮拜，但是教友的捐款明顯的少了很多，這和其他地區的教會情況類似，比較小的教會財政立刻捉襟見肘，因此牧師們大力敦促政府及早讓教會可以重啟，並且向教友宣告神會保護教友的健康，參加禮拜不但不必擔心染疫，還可以得到額外的庇佑，有些牧師甚至寧願觸犯法令，強行開放教堂聚眾做禮拜。

18日參加湖木教會禮拜的非裔女教友馬林(Velma Marlin)指出，不能因為害怕染病，就不敢去教堂敬拜神，神會保佑虔誠信主的人。她的觀點似乎反映川普 的猛男 (macho)心態，幸好湖木教會要求教友都戴口罩並保持社交距離 ，到處放置著潔手液，也遵照政府規定的25%的容量上限，只有大約4000人進入教堂中。美國天主教會和福音基督教會是川普最死忠的支持者，反墮胎、反同性婚姻的保守教義讓他們只能投票給共和黨的候選人。