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加州華人遷居德州 70萬買1.2畝房產

記者李榮／綜合報導
馮浩宇（左）一家搬到德州，體驗不同的生活。（馮浩宇提供）
馮浩宇（左）一家搬到德州，體驗不同的生活。（馮浩宇提供）

加州灣區工作多、氣候好，對華人非常方便，但物價高昂、治安惡化都是問題，也讓不少人萌生離開的念頭。華人設計師、創業家馮浩宇幾個月前舉家搬到德州的凱蒂市（Katy），享受天寬地闊的空間、以及更為美式的生活。他搬過去之後非常滿意，覺得不僅兼顧華人生活圈與美式風格，「連找個handyman、contractor都很專業，無需受氣。對方不會隨地起價。不必像在灣區一樣，請人做個事，好像『求』他們來幫忙。」

馮浩宇說，自己在灣區已經住約20年，一直想要去美國各方體驗一下；邊旅遊邊研究，後來選定德州。最後落腳凱蒂，因為社區很不錯，也能兼顧華人生活圈，「中餐館、海底撈什麼的都不遠。規模和加州不相上下。」

他買了1.2畝的房子，土地上有三棟建物，一個小湖，房價只70多萬，在南灣恐怕只能買學區一般的兩房一浴公寓。馮浩宇表示，房價與生活開銷低，能夠讓他更有餘裕投入新創與開發；生活壓力較低，方方面面都能體會得到。

「這邊的人都很和善，郵差還會特別關心郵件送達，把他的手機號碼給我。」他舉例，可能因為一般的工作也能維持很有品質的生活，多數人工作起來都很投入且專業，郵差認識住戶、平時要請handyman幫忙，不但很好找人，且動作迅速專業、價錢合理，「以前在加州，找人幫忙必須擔心半路加錢、或者對方完成不了工作、先跑去做別的工。」

他進一步說，在德州工薪階層也能負擔得起大房子，比加州100多萬的房子還要舒服，而且沒有州的收入稅，生活壓力低，「去燒臘店買叉燒，都可以感覺得出來師傅對生活滿意的程度。到DMV也是排隊辦事，15分鐘就能完成。這才是正常的生活節奏！」

德州的天氣比較熱，很多加州人不願搬去就是因為擔心適應問題。對此，馮浩宇說，自己本來就是南方人，適應濕熱氣候不是問題，何況室內都有空調，而且下午甚至晚上都可以游泳，相當舒適，「我們搬過來非常滿意。搬來之後沒多久，另外有兩個加州的朋友也過來買房了。」

馮浩宇對於新家的生活空間與品質很滿意。（馮浩宇提供）
馮浩宇對於新家的生活空間與品質很滿意。（馮浩宇提供）
新家非常寬敞，空間足夠。（馮浩宇提供）
新家非常寬敞，空間足夠。（馮浩宇提供）

加州 德州 華人

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