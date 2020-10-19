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包裹盜竊升級 直接搶郵遞員

休士頓訊
休士頓地區包裹盜竊案變本加厲。（路透）
休士頓地區包裹盜竊案變本加厲。（路透）

休士頓哈里斯縣（Harris County)地方檢察官辦公室稱，近來偷郵件、包裹的案件有所增加。尤其是在疫情和總統大選期間，包裹、信件被盜著實令人「鬧心」，並且近來盜竊案已經上升為直接對郵差、郵遞員的搶劫案。

哈里斯縣地方檢察官辦公室檢察官助理James Hu在媒體採訪時說，他監管的區域，包裹盜竊案有所增多，目前正在審查的案件就高達60至70起。

然而現在的盜竊案不僅僅是偷支票和信件，竟還上升為持槍搶劫郵遞員。

哈里斯縣最近就發生了兩起惡性搶劫郵遞員事件。幾周前，其中一名嫌疑人在南休士頓劫持了一名女郵遞員，偷了她信箱的鑰匙。

在休士頓郊區Friendswood，本月15日，該地區警局在臉書上發文讓在10月9日那天將包裹放在USPS外收集箱的民眾注意，因為當時有不法份子埋伏在周圍，撬開收集箱偷取包裹。

Friendswood警局表示，「如果你郵寄了支票，應該注意支票帳戶被提走的金額對不對。」

根據美國郵政監管服務（US Postal Inspection Service），聯邦調查人員已為提供線索幫忙破獲兩起包裹盜竊案的民眾獎勵了5萬元。

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