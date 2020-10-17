社交宮疫期裝修 明年全新服務迎客

重新裝修後的「社交宮」（Palace Social）將於2021年春季重新開放，為客人提供嶄新的遊樂體驗。

位於休士頓 4191貝爾萊大道（Bellair Blvd）的「社交宮」（Palace Social）將於2021年春季以全新面貌向公眾開放。除了原有的八條保齡球道外，還有電玩和美食供訪客享受。

利用停業的空檔期，「社交宮」對原有設施進行了裝修與改造，新添了電玩區，多功能運動模擬器，卡拉OK和電子競技館（Electronic Sports Lounge）等新鮮遊樂區域，還設有一個提供全方位服務的酒吧，為客人提供各種酒水飲料。在用餐區，波士頓 名廚席德布蘭德（Ryan Hildebrand）則會為客人提供各種美食和小吃。所有餐點都精心準備，滿足客人早餐、午餐和晚餐的需要。

主廚席德布蘭德表示，「社交宮」的新菜單以南方傳統美食和美國 新式餐點為主，並有向「社交宮」過去的美食傳統致敬的懷舊餐點。而「社交宮」的酒吧也會為客人提供種類繁多的啤酒以及手工調配的雞尾酒。

「社交宮」經理和合夥人佛爾尼（Billy Forney）表示，裝修後的「社交宮」將成為一個老少皆宜的聚會場所。他和他的團隊將把過去的懷舊元素和當代的時尚基因結合，為顧客創造一個難以忘懷的美好體驗。