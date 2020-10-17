慈濟雲端音樂會 為疫期紓困募款

新冠疫情未弭，援助行動就不止息！慈濟美國 將盛大舉辦《有愛無懼・慈悲相繫》雲端慈善感恩音樂會，為災疫中長期紓困 計畫募心募愛。

慈濟美國在全美各社區不斷動員，化慈悲心念為行動，一步步弭平疫情對社會、家庭、和個人造成的重創——為醫護、警消和社福組織送去重要的個人防疫物資，幫失業和收入銳減的家庭帶去緊缺的蔬果食糧，遭逢山火和颶風的許多西岸、墨西哥灣沿岸社區，也都有慈濟志工展開紓困馳援的堅定身影。

面對災疫帶來的種種不確定，唯有愛，是不變的真理，慈濟美國將於2020年10月17日（六）美東時間下午7點、美中時間下午6點、美西時間下午4點與台灣 10月18日清晨7點，於美國官網 http://tzuchi.us/zh/concert 和慈濟美國臉書 facebook.com/tzuchiusa 直播《有愛無懼・慈悲相繫》慈善感恩音樂會，為災疫中長期紓困計畫募款，只要同心同願，化愛助人，再難，都能一起度過！

音樂會中，慈濟美國將呈現人文藝術之美、觸動人心的善，多國實力派表演者用愛串起這場音樂會：台灣民歌天王天后齊豫（Chyi Yu）和李壽全（Shou Chuan Lee）、百老匯實力派演員顧忠光（Austin Ku）及張雅涵（Ya Han Chang）、中南美洲家喻戶曉的厄瓜多歌手希梅娜．伊貝瑞（Ximena Ibarra）、以色列國寶級男高音大衛．迪歐（David D’or）、海地重量級音樂家保羅．波本（Paul Beaubrun）、美國職業高爾夫球選手暨小提琴、二胡演奏家王守謙（Charles Wang）、慈濟充滿活力的新芽合唱團（HsinYa Choir）、慈濟美國總會手語隊（Tzu Chi USA’s Sign Language Team），以及由加州蒙羅維亞、核桃和德州達拉斯、休士頓的大愛幼兒園小朋友共同表演的曲目。

集各國表演精髓的舞台，有的感性唯美、有的直白熱情！主持人則由曾獲艾美獎提名的南加知名新聞主播陳玟妤（Angela Chen），與慈濟志工何譜譜（Braden Ho）共同挑起大樑。

「十多年前，慈濟美國開始在海地重建學校、發放大米，如今他們則是發放個人防疫物資。」海地音樂家保羅．波本感動於慈濟跨越種族、宗教、信仰，無私付出，：「請大家護持慈濟，讓志工能繼續推動這些讓人讚佩的慈善服務。」

期待更多愛心湧現，護持或贊助這場意義深重的音樂會！慈濟美國也是聯邦登記立案的501(c)3非營利組織，所以您的愛心捐助，都可用來扣抵所得稅。

「現在該是我們付出和護持的時刻，一起，我們可以做得更多！」和慈濟攜手在紐約西語裔低收社區發放的厄瓜多歌手希梅娜．伊貝瑞也暖心呼籲：「讓有需要的個人和家庭不再挨餓、去幫助那些剛出院的人、還有那些家中沒有電腦就無法遠距學習的孩子，該是我們站出來的時候了！」

這場慈善感恩音樂會，將免費全程線上直播。