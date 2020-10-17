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外資青睞德州地產 年注66億元

休士頓訊
調查顯示，德州地產頗獲國際買家青睞，僅次於佛州與加州。（休士頓紀事報）
調查顯示，德州地產頗獲國際買家青睞，僅次於佛州與加州。（休士頓紀事報）

房地產報告2020 Texas International Homebuyers Report顯示，德州地產受國外買家的青睞度排名全美第三，僅次於佛州與加州。佛州占全美外籍置產比例的22%，加州占15%，德州則為9%。

統計另外顯示，全美成交件數為15.4萬間，德州占了1萬3860間，總金額達66億元。不過，外籍人士置產案數比去年減少16%。

以國別區分，最愛德州地產的是墨西哥人，占28%，巴西與印度均為12%，中國5%，加拿大3%。德州地產商表示，未來幾年應該還會有更多國外買家湧入德州。

德州房地產經紀人協會(Texas Realtors)新公布的報告指出，去年4月初到今年3月底之間，外國買家給德州房地產市場注資66億元，對德州經濟有重大貢獻。

德州房地產經紀人協會12日公布的這份報告指出，在那一年期間全國一共有15萬4000棟房地產交易是外國買家出資，其中1萬3860棟是位於德州的房地產，也就是9%外國買主的置產是在德州，總金額是66億元。德州房地產的外國買家百分比在全國排名第三，僅次於佛羅里達州和加州。

協會主席辛蒂布拉(Cindi Bulla)指出，由於德州經濟發展強勁、投資與就業機會多、對企業友善，吸引眾多外國買家前來購置住宅和店面，尤其是來自拉丁美洲和加勒比海的買家，他們一共佔了外國買主的42%。該報告更進一步詳加分類，發現從墨西哥來美國購置住屋的第一代移民，有28%選擇在德州置產，14%選擇到加州；來自巴西的則特別喜歡佛州，佔了49%之多，各有12%選擇德州和明尼蘇達州。

德州有六大都會區是外國買主最喜歡的置產地點，其中有兩個都會區更是名列前十大，休士頓-伍德蘭茲-糖城都會區(Houston-The Woodlands-Sugar Land)在全國排名第五，達拉斯-福和市-阿靈頓都會區(Dallas-Fort Worth-Arlington)則排名第九。對擁有住屋的人而言，外來資金推升了房價，這是可喜的事，但是對無殼蝸牛的本地人而言，屋價攀高讓他們更難買得起自己的房子，使他們更加排外。

由於川普政府的政策不歡迎外來移民，最近兩三年外國買主置產的數量不斷下跌，整體而言這份報告所列的交易量，比前一年報告的數量減少了16%。辛蒂布拉主席表示，今年4月初到明年3月底的這段期間，因為新冠疫情影響以及房地產庫存量奇低，交易量更明顯下跌，但是她預期疫情過去以後應該會強勁反彈。

外國買家為德州房地產市場注資，經濟有重大貢獻。(德州房屋建設委員會臉書)
外國買家為德州房地產市場注資，經濟有重大貢獻。(德州房屋建設委員會臉書)

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