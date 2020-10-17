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聯邦眾議員12選區 兩黨激戰

編譯組／綜合報導
德州第24選區競爭激烈，民主黨的Candace Valenzuela（左）對決共和黨的Beth Van Duyne（右）。（達拉斯晨報）
德州第24選區競爭激烈，民主黨的Candace Valenzuela（左）對決共和黨的Beth Van Duyne（右）。（達拉斯晨報）

川普當選總統的四年以來，德州政治版圖正在改變，原本是共和黨票倉的選區，民主黨四年前連候選人都不敢提，現在卻願意花下重金，力爭由紅轉藍。根據達拉斯晨報統計，德州競爭最為火熱的12個聯邦眾議員選區，競選花費竟然比2016年高了250%。

根據15日公布的第三季競選款項細目，民主黨與共和黨競爭激烈的12個選區，9月底的競選經費竟然高達2710萬元，是2016年同期的兩倍。與2016年同期相比，選舉開銷是2.5倍，募得金額8940萬元更是當年的三倍。

奧斯汀的共和黨策士Brendan Steinhauser表示，種種跡象顯示德州顯然已經成為主戰場。晨報指出，兩黨為了眾院席次，可謂不惜血本，包括募款與開銷，都以史無前例的速度增加，而且民主黨顯然比共和黨還敢砸錢。

相較於2016年，民主黨在這12個選區投入的經費低於200萬元，今年在12個選區的九個之中都超越前例，而且多出很多。不過，銀彈是否能換成選票，可能還是要看選舉最後結果，但是在12個選區的十個中，民主黨人第三季的募款金額都超過共和黨人。

晨報分析，就算在這些選區，民主黨不能扳倒共和黨人，但是大舉燒錢仍然足以撼動德州政治生態，因為資金在選後還是會流向各地基層組織。

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