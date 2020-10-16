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德州社工獲准 拒絕服務殘障者

德州訊
德州州長艾伯特（Greg Abbott，左）建議社工可以拒絕為殘障者服務，受到批評。（艾伯特臉書）
德州州長艾伯特（Greg Abbott，左）建議社工可以拒絕為殘障者服務，受到批評。（艾伯特臉書）

在當局做出一項政策改變後，德州社工人員可以拒絕為同性戀者、變性者和身心障礙者服務。 但被外界批評是對那些族群者的歧視

休士頓紀事報報導，德州社工審查委員會(The Texas State Board of Social Work Examiners)將不再禁止社會工作者基於殘疾、性取向或性別取向不同者(LGBTQ)而拒絕客戶。

據報導，這一變化是在州長艾伯特（Greg Abbott）辦公室提出建議之後做出的改變，其依據是非歧視保護法超出州法對於何時、如何懲罰社工歧視行為的界定。艾伯特自己就是必須坐著輪椅的身心障礙者。

休士頓社會工作者派克斯(Steven Parks)與兒童創傷受害者一起工作，是反對變革的眾多人之一，稱這是對社工專業性和個人的衝擊。

派克斯表示，在法律允許和道德責任之間，現在有一個灰色地帶，法律絕不應該允許社工合法地去做不道德的事情。

由共和黨人領導的德州立法機構，長期以來一直反對將LGBTQ族群的歧視保護擴展到就業市場、住房和其他州法領域 。根據美國衛生官員的說法，德州100多個縣正遭受社會工作者及其他心理衛生專業人員短缺的困擾。派克斯表示，政策變更可能會影響LGBTQ族群在這些方面獲得心理衛生服務的機會。

有研究表明，酷兒社區（Queer Community，泛指非異性戀者）的成員遭受創傷的風險更高，各種心理健康狀況的風險更高。

全國社工協會德州分會執行理事Will Francis表示，理事會於2010年獲得批准，可基於性取向歧視客戶，但2012年增加了性別認同和性向表達保護。

德州 歧視 休士頓

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